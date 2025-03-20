Захарова увидела противоречия в помощи США Киеву и мирных намерениях
Поставки вооружений Киеву со стороны США не соответствуют декларируемым Вашингтоном намерениям урегулировать конфликт, заявила на брифинге официальный представитель МИДа Мария Захарова.
«Поставки вооружений киевскому режиму идут вразрез с декларируемыми [США] намерениями достигнуть мира. <...> Кто хочет мира — тот будет, естественно, ратовать за прекращение милитаризации», — сказала она.
Захарова напомнила, что демилитаризация Украины и «прекращение накачки киевского режима вооружениями» являются необходимым условием для начала процесса мирного урегулирования конфликта.
В начале марта президент США Дональд Трамп приостановил военную помощь Украине. Через неделю, 11 марта, американская и украинская делегации договорились, что Соединенные Штаты немедленно снимут с паузы поставки вооружения и обмен разведданными.
В тот же день замглавы офиса президента Украины Павел Палиса сообщил о возобновлении военной помощи. Возобновление поставок также подтвердили в Польше, в которой расположен логистический хаб для поставок оружия Киеву.
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