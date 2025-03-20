Шойгу назвал угрозой миру слова Макрона о ядерном зонтике для Европы
Слова президента Франции Эмманюэля Макрона о защите европейских союзников французским ядерным оружием несут угрозу миру, и Россия относится к ним серьезно, заявил журналистам секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу.
«Несмотря на то что большинство специалистов едины во мнении, что рассуждения о французском ядерном зонтике над Европой не более чем попытка подчеркнуть свою значимость, мы относимся к заявлению президента Франции со всей серьезностью. Уже сам факт бряцания оружием со стороны лидера ядерной державы несет прямую угрозу всему мировому сообществу», — сказал он (цитата по ТАСС).
По мнению Шойгу, риторика Макрона направлена на извлечение «максимальных политических дивидендов из неослабевающей антироссийской риторики внутри Евросоюза».
В начале марта Макрон в своем обращении объявил об «открытии стратегических дебатов о защите <...> союзников на Европейском континенте с помощью <...> [ядерных] средств сдерживания». Вскоре французский президент анонсировал развертывание к 2035 году истребителей Rafale с гиперзвуковыми ядерными ракетами на востоке Франции.
В ответ на обращение Макрона в российском МИДе назвали высказывания французского лидера угрозой в адрес России. Говоря о развертывании истребителей Rafale с ядерными ракетами, официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что Макрон манипулирует темой ядерного оружия и использует ее в агрессивных целях.
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