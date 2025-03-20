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Политика ,  
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Шойгу назвал угрозой миру слова Макрона о ядерном зонтике для Европы

Сергей Шойгу
Сергей Шойгу (Фото: Администрация Президента России)

Слова президента Франции Эмманюэля Макрона о защите европейских союзников французским ядерным оружием несут угрозу миру, и Россия относится к ним серьезно, заявил журналистам секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу.

«Несмотря на то что большинство специалистов едины во мнении, что рассуждения о французском ядерном зонтике над Европой не более чем попытка подчеркнуть свою значимость, мы относимся к заявлению президента Франции со всей серьезностью. Уже сам факт бряцания оружием со стороны лидера ядерной державы несет прямую угрозу всему мировому сообществу», — сказал он (цитата по ТАСС).

По мнению Шойгу, риторика Макрона направлена на извлечение «максимальных политических дивидендов из неослабевающей антироссийской риторики внутри Евросоюза».

В МИДе заявили, что Макрон манипулирует темой ядерного оружия
Политика
Эмманюэль Макрон

В начале марта Макрон в своем обращении объявил об «открытии стратегических дебатов о защите <...> союзников на Европейском континенте с помощью <...> [ядерных] средств сдерживания». Вскоре французский президент анонсировал развертывание к 2035 году истребителей Rafale с гиперзвуковыми ядерными ракетами на востоке Франции.

В ответ на обращение Макрона в российском МИДе назвали высказывания французского лидера угрозой в адрес России. Говоря о развертывании истребителей Rafale с ядерными ракетами, официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что Макрон манипулирует темой ядерного оружия и использует ее в агрессивных целях.

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Сергей Шойгу Эмманюэль Макрон ядерное оружие
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

секретарь Совета безопасности России
21 мая 1955 года
Эмманюэль Макрон фото

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
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