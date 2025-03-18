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Макрон анонсировал развертывание истребителей с ядерными ракетами

Макрон анонсировал развертывание истребителей Rafale с ядерными ракетами
Две эскадрильи истребителей Rafale планируют разместить к 2035 году на авиабазе 116 в Люксей-ле-Бен на востоке Франции в рамках ядерного сдерживания, сообщил президент. Россия видит в словах Макрона «нотки ядерного шантажа»
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Истребитель Rafale (Фото: Lefteris Partsalis / XinHua / Global Look Press)

На авиабазе 116 имени подполковника Папена в Люксей-ле-Бен на востоке Франции к 2035 году планируют разместить две новые эскадрильи истребителей Rafale с гиперзвуковыми ядерными ракетами, заявил президент Эмманюэль Макрон, посетивший базу, его слова приводит RFI.

Le Monde уточняет, что речь идет об около 40 самолетах.

К 2035 году база «станет первой, которая примет следующую версию Rafale и его гиперзвуковую ядерную ракету, символизирующую начало обновления модернизации ядерного сдерживания» страны, отметил он. На модернизацию авиабазы потратят €1,5 млрд, уточнил Макрон.

Французский лидер пообещал увеличить заказы на самолеты Rafale для военно-воздушных и космических сил. К 2030 году численность военных и гражданских лиц на базе будет доведена до почти 2000 человек, сообщил также президент.

«Никто не сможет сказать, что случится в ближайшие годы и месяцы, но то чего я хочу: чтобы мы были готовы», — подчеркнул Макрон.

По его словам, с этой базы на Украину были поставлены истребители Mirage и на ней проходят обучение украинские пилоты.

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Как пишет Financial Times, Макрон пригласил европейских лидеров обсудить возможность использования французского ядерного арсенала как сдерживающего фактора перед Россией. В начале марта французский президент назвал Россию «угрозой Франции и Европе» на долгие годы и объявил об «открытии стратегических дебатов о защите <...> союзников на европейском континенте с помощью <...> [ядерных] средств сдерживания». После брексита единственной страной ЕС, имеющей ядерное оружие, осталась Франция.

МИД России увидел в словах Макрона «нотки ядерного шанатжа» и «амбиции Парижа стать ядерным «патроном» всей Европы, предоставив ей свой «ядерный зонтик». Москва пообещала учесть его слова в своем оборонном планировании.

Как отмечает FT, у Франции недостаточно ядерных боеголовок (около 300) для защиты всего региона, у нее также нет тактического ядерного оружия.

Сегодня «ядерный зонтик» в Европе обеспечивают США. По подсчетам «Бюллетеня ученых-атомщиков» на 2023 год, в Европе находилось около 100 ядерных бомб B61 — это единственный вид нестратегического ядерного оружия в арсенале США. Они размещены на шести авиабазах в пяти странах, с которыми США заключили соответствующие двусторонние соглашения.

В отличие от США, Британия и Франция не обладают всеми компонентами ядерной триады: Британия опирается только на морской компонент, Франция — на морской и воздушный.

Британские и французские арсеналы в разы меньше, чем американские: в то время как, по данным «Бюллетеня», у Вашингтона 3,7 тыс. ядерных боеголовок, у Парижа их 290, а у Лондона — 225.

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Елена Чернышова
Эмманюэль Макрон ядерное оружие Франция
Эмманюэль Макрон фото

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
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