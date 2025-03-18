В МИДе заявили, что Макрон манипулирует темой ядерного оружия

Эмманюэль Макрон (Фото: Ludovic Marin / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон манипулирует темой ядерного оружия и использует ее в агрессивных целях, говоря о развертывании истребителей Rafale с ядерными ракетами, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это человек, который манипулирует темой ядерного оружия и явно использует ее в агрессивных целях», — сказала она.

Ранее 18 марта Макрон анонсировал развертывание к 2035 году истребителей Rafale с гиперзвуковыми ядерными ракетами на востоке Франции.

Макрон уточнил, что база «станет первой, которая примет следующую версию Rafale и его гиперзвуковую ядерную ракету, символизирующую начало модернизации ядерного сдерживания» страны.



Французский президент пообещал увеличить заказы на самолеты Rafale для военно-воздушных и космических сил. Он также сообщил, что к 2030 году численность военных и гражданских лиц на базе будет доведена почти до 2 тыс. человек.

Как писала Financial Times, Макрон пригласил европейских лидеров обсудить возможность использования французского ядерного арсенала как сдерживающего фактора относительно России. В начале марта французский президент назвал Россию «угрозой Франции и Европе» на долгие годы.

МИД России увидел в словах Макрона «нотки ядерного шантажа» и «амбиции Парижа стать ядерным «патроном» всей Европы, предоставив ей свой «ядерный зонтик». Москва пообещала учесть его слова в своем оборонном планировании.

Сегодня «ядерный зонтик» в Европе обеспечивают США. Это происходит в рамках механизма НАТО Nuclear Sharing, который действует с 1954 года, когда Штаты начали размещать свое ядерное оружие в Европе.

По подсчетам «Бюллетеня ученых-атомщиков» на 2023 год, в Европе находилось около 100 ядерных бомб B61 — это единственный вид нестратегического оружия в арсенале США.