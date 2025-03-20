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Военная операция на Украине ,  
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Захарова заявила, что Зеленский отдал приказ нанести удары по России

Сюжет
Военная операция на Украине
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости)

Президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ о нанесении новых ударов по России, несмотря на взаимное согласие Москвы и Киева не атаковать объекты энергетической инфраструктуры, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Зеленский публично заявил, что принимает инициативу об отказе от ударов по энергетической инфраструктуре и поддерживает предложение Белого дома. Но на деле Зеленский отдал противоположный приказ — не об остановке ударов, а, напротив, о нанесении новых ударов», — говорится в сообщении.

Захарова добавила, что удар Украины по энергообъектам является провокацией, направленной на срыв мирных инициатив.

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В ночь на 19 марта Украина совершила атаку с применением БПЛА по объекту энергетической инфраструктуры в Краснодарском крае. Атаке трех дронов ВСУ подверглась нефтебаза в станице Кавказская.

Президент России Владимир Путин после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 18 марта принял предложение о взаимном отказе России и Украины от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Он заявил, что «сразу дал российским военным соответствующую команду».

Владимир Зеленский в ночь на 20 марта по итогам переговоров с американским президентом Дональдом Трампом заявил, что Киев готов к полноценному режиму прекращения ударов по энергетической инфраструктуре.

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