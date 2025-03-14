Reuters узнал о согласовании Совбезом ООН заявления о насилии в Сирии
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) согласовал проект заявления с осуждением насилия в Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на текст документа и дипломатические источники.
В заявлении Совбез ООН призывает временные власти защитить всех сирийцев, независимо от этнической принадлежности или вероисповедания и привлечь к ответственности виновных в массовых убийствах, пишет агентство.
По словам дипломатов, заявление должно быть принято в пятницу, 14 марта, члены Совбеза ООН достигли консенсуса в согласовании документа.
Беспорядки в Сирии вспыхнули в начале марта в Латакии, где в основном проживают алавиты, к которым принадлежит свергнутый президент Башар Асад. Это произошло после того, как правительственные силы безопасности попытались провести зачистку в одной из деревень возле города Джебла. Общее число жертв столкновений превысило 1,3 тыс.
В Сети было опубликовано множество свидетельств гибели мирных жителей, в том числе женщин и детей, во время вспышки насилия.
На фоне происходящих событий Россия и США запросили экстренные консультации Совбеза ООН. Постоянный представитель России при международной организации Василий Небензя заявил, что российская и американская стороны координируют свои действия в связи с обострением ситуации в Сирии.
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