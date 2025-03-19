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Военная операция на Украине ,  
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Журналиста Невзорова с женой внесли в список террористов и экстремистов

Сюжет
Военная операция на Украине
Александр Невзоров с супругой Лидией
Александр Невзоров с супругой Лидией (Фото: lydianevzorova / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Журналиста Александра Невзорова (Минюст признал иноагентом) и его жену Лидию внесли в перечень террористов и экстремистов в качестве объединения. Их имена есть в соответствующей базе Росфинмониторинга.

«Объединение, членами которого являются Невзоров Александр Глебович, 03.08.1958 года рождения, уроженец города Ленинграда, Невзорова Лидия Алексеевна, 29.03.1973 года рождения, уроженка города Ленинграда», — говорится на сайте ведомства.

В июле 2024 года суд в Санкт-Петербурге признал семью Невзорова «экстремистским объединением» и обратил в доход государства имущество журналиста и его супруги в России, а именно: три земельных участка, здание на одном из них, жилой дом, автомобиль «Хендай» и 25% долей уставного капитала ООО «Питер-Технопроект — Новые ресурсы».

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В ноябре в Санкт-Петербурге арестовали квартиру тещи Невзорова — блокадницы Наталии Колесниковой, в декабре — ее дом на участке. Квартиру женщины изъяли в пользу государства в феврале 2025 года.

Невзоров — журналист, телеведущий и бывший депутат Госдумы (с 1993 по 2007 год). После начала военной операции на Украине он уехал из России. В марте 2022 года против Невзорова завели дело о публикации фейков об армии России, в мае его заочно арестовали.

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