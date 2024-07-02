Защита Невзорова усомнилась в применимости к семье закона об экстремизме

Александр Невзоров (Фото: Агентство «Интерпресс» / Global Look Press)

Для применения закона «О противодействии экстремистской деятельности», на который опирался петербургский суд в решении признать журналиста Александра Невзорова (признан иноагентом) и его супругу Лидию экстремистским объединением, у общества, которое признается экстремистским, должны быть органы управления и устав. Об этом сказал РБК юрист Алексей Прянишников (признан иноагентом), который выступает адвокатом по этому делу.

Закон, по словам Прянишникова, указывает, что экстремистскими могут признаваться общественные или религиозные объединения, у которых вне зависимости от того, нужна им регистрация или нет, есть единые признаки, а именно наличие органов управления и устава. В случае с Невзоровым и его супругой этого нет.

Экстремистским объединением Октябрьский районный суд Петербурга признал семью Невзорова 2 июля. Он также обратил в доход государства имущество супругов, включая три земельных участка и 25% долей уставного капитала ООО «Питер-Технопроект — Новые ресурсы». С соответствующим требованием в суд в мае обратилась прокуратура города.

Прянишников также заявил, что по закону имущество обращается в доход государства после расчета с кредиторами, то есть речь идет о некоем обособленном в пользу общественного объединения имуществе. Однако, как напомнил юрист, в этом деле речь идет об общей собственности супругов.

В прошлом году прокуратура через суд пыталась изъять у Невзорова земельные участки на берегу Финского залива, заявив, что он приобрел их незаконно. Дело рассматривал Приморский суд, но потом истец попросил приостановить дело из-за подачи другого иска. В феврале 2023 года Басманный суд заочно приговорил журналиста по делу о фейках про российскую армию к восьми годам лишения свободы.

После начала военной операции на Украине Невзоров уехал из России. Летом 2022 года он сообщал, что получил украинское гражданство.