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Квартиру тещи Невзорова в Петербурге изъяли в пользу государства

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга изъял в пользу государства квартиру тещи журналиста и экс-депутата Госдумы Александра Невзорова (внесен в список иноагентов) Наталии Колесниковой. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Суд арестовал квартиру на улице Ленина в Петербурге еще в ноябре прошлого года по иску прокуратуры к жене Невзорова Лидии и ее матери. Ведомство оспаривало продажу Невзоровой этой недвижимости Колесниковой и требовало признать сделку мнимой.

Дом тещи Александра Невзорова изъяли в пользу государства
Политика
Александр Невзоров

Невзоров после начала военной операции на Украине уехал из России, в апреле 2022 года Минюст внес его в список иноагентов. Летом того же года журналист сообщил, что получил украинское гражданство.

В июле 2024 года суд в Петербурге признал семью Невзоровых «экстремистским объединением», имущество супругов он обратил в доход государства. В декабре были изъяты дом и земля Колесниковой, проданные ей Невзоровой. Суд тогда также признал сделку между матерью и дочерью недействительной.

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