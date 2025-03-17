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В Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются удержать три населенных пункта. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» сообщил замначальника главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Надо отметить, что только три населенных пункта пытаются они [ВСУ] удержать любыми силами и средствами, что у них в принципе тоже не получается», — сказал Алаудинов.

По его словам, ВСУ понесут «серьезные потери» при столкновении с российскими военными. Он также отметил, что часть Вооруженных сил России уже находится на территории Сумской области Украины.

12 марта 2025 года начальник Генерального штаба Валерий Герасимов в ходе доклада президенту Владимиру Путину сообщил, что российская армия освободила в Курской области более 1,1 тыс. кв. км — это свыше 86% от площади, ранее занятой ВСУ.

На следующий день командование группировкой войск «Север» доложило президенту Путину, что операция по освобождению занятых украинскими военными территорий Курской области вошла в завершающую стадию.