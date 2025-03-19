Суд на два месяца арестовал стендап-комика Останина

Артемий Останин (Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы)

Суд на два месяца арестовал стендап-комика Артемия Останина по обвинению в разжигании ненависти к участникам военной операции, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.



Прокуратура выступила против ареста комика. Следственный комитет просил суд избрать Останину меру пресечения, связанную с лишением свободы.

Дело против Останина завели из-за его негативных высказываний в адрес участников военной операции.



«Не позднее 15 марта 2025 года обвиняемый в ходе публичного выступления в городе Москве высказывал враждебные комментарии в адрес лиц, получивших увечья и утративших трудоспособность», — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета Москвы.

Останина задержали 18 марта. Комику предъявили обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 282 Уголовного кодекса — возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с применением насилия или с угрозой его применения. Максимальное наказание по этой части составляет шесть лет лишения свободы.



Останин в разговоре с телеграм-каналом «Осторожно, новости» пояснил, что не шутил про участника военной операции. По его словам, в выступлении речь шла о «попрошайке в метро, который катается без ног на скейте уже лет как 20». Выступая, комик, как видно на записи части стендапа, назвал человека «культяпковозкой», «скейтером без ног» и тем, кто «на мине подорвался».