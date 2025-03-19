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Военная операция на Украине ,  
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Прокуратура выступила против ареста комика Останина

Сюжет
Военная операция на Украине
Артемий Останин
Артемий Останин (Фото: ГСУ СК России по г. Москве)

Прокуратура выступает против ареста стендап-комика Артемия Останина, сообщает ТАСС.

«Считаю избрание Останину меры пресечения в виде заключения под стражу избыточной, неоправданно жесткой», — сказал представитель прокуратуры во время выступления в Мещанском суде Москвы.

Ранее стало известно, что следствие попросит суд избрать Останину меру пресечения, связанную с лишением свободы.

Дело против Останина завели из-за его негативных высказываний в адрес участников военной операции.

«Не позднее 15 марта 2025 года обвиняемый в ходе публичного выступления в городе Москве высказывал враждебные комментарии в адрес лиц, получивших увечья и утративших трудоспособность», — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета Москвы.

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Политика
Артемий Останин

Останина задержали 18 марта. Комику предъявили обвинение по п. «а» ч. 2 статьи 282 Уголовного кодекса — возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с применением насилия или с угрозой его применения. Максимальное наказание по этой части составляет шесть лет лишения свободы.

Останин в разговоре с телеграм-каналом «Осторожно, новости» пояснил, что не шутил про участника военной операции. По его словам, в выступлении речь шла о «попрошайке в метро, который катается без ног на скейте уже лет как 20». Выступая, комик, как видно на записи части стендапа, назвал человека «культяпковозкой», «скейтером без ног» и тем, кто «на мине подорвался».

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Следственный комитет суд прокуратура Военная операция на Украине комик
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