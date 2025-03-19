 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Следствие попросит суд арестовать комика Останина

Сюжет
Военная операция на Украине
Артемий Останин
Артемий Останин (Фото: ГСУ СК России по г. Москве)

Следствие попросит суд избрать стендап-комику Артемию Останину меру пресечения, связанную с лишением свободы, сообщает пресс-служба столичного главка СК России.

Дело против Останина завели из-за его негативных высказываний в адрес участников военной операции.

«Не позднее 15 марта 2025 года обвиняемый в ходе публичного выступления в городе Москве высказывал враждебные комментарии в адрес лиц, получивших увечья и утративших трудоспособность», — говорится в сообщении пресс-службы.

Комику предъявили обвинение по п. «а» ч. 2 статьи 282 Уголовного кодекса — возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с применением насилия или с угрозой его применения. Максимальное наказание по этой части составляет шесть лет лишения свободы.

Следком показал кадры с задержанным комиком Останиным
Общество

Останин в разговоре с телеграм-каналом «Осторожно, новости» пояснил, что не шутил про участника военной операции. По его словам, в выступлении речь шла о «попрошайке в метро, который катается без ног на скейте уже лет как 20». Выступая, комик, как видно на записи части стендапа, назвал человека «культяпковозкой», «скейтером без ног» и тем, кто «на мине подорвался».

По информации телеграм-канала, про шутку об «участнике СВО» написали заявление в СК организация «Зов народа» и медиа «Абзац». 18 марта Останина задержали.

Читайте РБК в Telegram.

Назначена дата новых переговоров России и США

Трамп высказался о сближении России и Китая. Видео

Кремль рассказал об итогах разговора Путина и Трампа. Полный текст сообщения

Назначена дата обмена пленными России и Украины

Никита Михалков прокомментировал сообщения о своей госпитализации

Nvidia представила робота в стиле дроидов из «Звездных войн»

Канцлер Германии прокомментировал переговоры Путина и Трампа

Макрон призвал Европу вооружаться

В Турции задержан главный оппонент Эрдогана

Какие риски существуют в инициативе о кибермошенниках

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Следственный комитет суд комик Военная операция на Украине шутки
Материалы по теме
Следком показал кадры с задержанным комиком Останиным
Общество
Комика Останина задержали за оскорбление участника военной операции
Политика
СК возбудил дело против комика за оскорбление участника военной операции
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 87,57 (-3,27) Инвестиции, 18 мар, 18:21 Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 81,5 (-2,8) Инвестиции, 18 мар, 18:21
Шестеро пожарных пострадали при тушении гаража в Комсомольске-на-АмуреОбщество, 13:21
Бедроса Киркорова похоронят 21 марта на Троекуровском кладбищеОбщество, 13:19
Дегтярев заявил о проработке идеи матчей между игроками НХЛ и КХЛСпорт, 13:19
Минобороны сообщило об уничтожении своих дронов после приказа ПутинаПолитика, 13:19
Венгрия отправит в Казахстан 150 лошадей ПржевальскогоОбщество, 13:19
Зеленский анонсировал разговор с ТрампомПолитика, 13:10
Как компании и ИП вредят себе, пытаясь сэкономить на налогахPro, 13:06
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Найденная в Ачинске девушка заявила, что следовала командам мошенниковОбщество, 13:03
ZachXBT: криптоиндустрия не справляется со взломами самостоятельноКрипто, 13:03
Mercedes-Benz решил снять с производства машины A-ClassАвто, 13:02
Таможенники в Шереметьево пресекли контрабанду наркотиков из ТурцииОбщество, 13:02
Союз потребителей сообщил о канцерогенах и кишечной палочке в приправахОбщество, 13:00
«Молниеносность тут не сработает». ИноСМИ о разговоре Путина и ТрампаПолитика, 13:00
Какие стереотипы мешают предпринимателям выйти на китайский рынокРБК и ВТБ, 12:59