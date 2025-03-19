Следствие попросит суд арестовать комика Останина

Артемий Останин (Фото: ГСУ СК России по г. Москве)

Следствие попросит суд избрать стендап-комику Артемию Останину меру пресечения, связанную с лишением свободы, сообщает пресс-служба столичного главка СК России.

Дело против Останина завели из-за его негативных высказываний в адрес участников военной операции.

«Не позднее 15 марта 2025 года обвиняемый в ходе публичного выступления в городе Москве высказывал враждебные комментарии в адрес лиц, получивших увечья и утративших трудоспособность», — говорится в сообщении пресс-службы.

Комику предъявили обвинение по п. «а» ч. 2 статьи 282 Уголовного кодекса — возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с применением насилия или с угрозой его применения. Максимальное наказание по этой части составляет шесть лет лишения свободы.

Останин в разговоре с телеграм-каналом «Осторожно, новости» пояснил, что не шутил про участника военной операции. По его словам, в выступлении речь шла о «попрошайке в метро, который катается без ног на скейте уже лет как 20». Выступая, комик, как видно на записи части стендапа, назвал человека «культяпковозкой», «скейтером без ног» и тем, кто «на мине подорвался».

По информации телеграм-канала, про шутку об «участнике СВО» написали заявление в СК организация «Зов народа» и медиа «Абзац». 18 марта Останина задержали.