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Политика ,  
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Комика Останина задержали за оскорбление участника военной операции

Артемия Останина задержали и доставили для допроса в Москву по делу о возбуждении ненависти либо вражды. Комик пошутил про человека без ног, который «подорвался на мине». По его словам, речь не шла о ветеране операции на Украине
Артемий Останин
Артемий Останин (Фото: ostarty / YouTube)

Стендап-комика Артемия Останина задержали по делу о возбуждении ненависти либо вражды после оскорбления участника военной операции на Украине во время выступления, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

«По версии следствия, не позднее 15 марта 2025 года подозреваемый в ходе публичного выступления в городе Москве высказывал враждебные комментарии в адрес лиц, получивших увечья и утративших трудоспособность», — говорится в сообщении СК.

Комику вменили ч. 2 ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), которая предусматривает до шести лет лишения свободы. Его доставили для допроса в Москву.

Останин пошутил про человека без ног, который «подорвался на мине». На его выступление обратила внимание организация «Зов народа» и направила обращение в СК. Комик в разговоре с «Осторожно, новости» уточнил, что речь шла не про участника военной операции, а о «попрошайке в метро, который катается без ног на скейте уже лет как 20».

СК возбудил дело против комика за оскорбление участника военной операции
Общество
Артемий Останин

В выступлении нет ни слова про военную операцию на Украине, сказал он. «Про таких шутили еще со времен Comedy Club, — добавил комик. — На меня накинулись, потому что изначально вся информация в этих каналах подавалась под таким соусом».

СК возбудил дело против него 16 марта.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Следственный комитет задержание Артемий Останин Украина уголовное дело комик Военная операция на Украине
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