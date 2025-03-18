Комика Останина задержали за оскорбление участника военной операции
Стендап-комика Артемия Останина задержали по делу о возбуждении ненависти либо вражды после оскорбления участника военной операции на Украине во время выступления, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).
«По версии следствия, не позднее 15 марта 2025 года подозреваемый в ходе публичного выступления в городе Москве высказывал враждебные комментарии в адрес лиц, получивших увечья и утративших трудоспособность», — говорится в сообщении СК.
Комику вменили ч. 2 ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), которая предусматривает до шести лет лишения свободы. Его доставили для допроса в Москву.
Останин пошутил про человека без ног, который «подорвался на мине». На его выступление обратила внимание организация «Зов народа» и направила обращение в СК. Комик в разговоре с «Осторожно, новости» уточнил, что речь шла не про участника военной операции, а о «попрошайке в метро, который катается без ног на скейте уже лет как 20».
В выступлении нет ни слова про военную операцию на Украине, сказал он. «Про таких шутили еще со времен Comedy Club, — добавил комик. — На меня накинулись, потому что изначально вся информация в этих каналах подавалась под таким соусом».
СК возбудил дело против него 16 марта.
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