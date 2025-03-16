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Военная операция на Украине ,  
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СК возбудил дело против комика за оскорбление участника военной операции

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Военная операция на Украине
Комик Останин пошутил про человека без ног на скейте, который «подорвался на мине». Активисты посчитали, что он оскорбил участника военной операции и обратились в СК. Сам стендапер говорит, что речь шла не о ветеране операции

Следственный комитет возбудил уголовное дело против стендап-комик Артемия Останина из-за его негативных комментариев в адрес участника военной операции на Украине во время выступления, сообщил управление СК по Москве.

«Мещанским межрайонным следственным отделом следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)», — сказано в сообщении.

Статья предполагает наказание вплоть до шести лет лишения свободы.

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Фото:Сергей Коньков / ТАСС

Останин в разговоре с «Осторожно, новости» сказал, что не шутил про участника военной операции. По его словам, в выступлении шла речь о «попрошайке в метро, который катается без ног на скейте уже лет как 20». «Про таких шутили еще со времен Comedy Club», — отметил комик. Выступая, он назвал его «культяпковозкой», «скейтером без ног» и человеком, который «на мине подорвался», как следует из отрывка, опубликованного телеграм-каналом.

«Про СВО в шутке нет ни слова и речи об этом даже близко не идет, остальное вымысел блогеров. И, на удивление, федеральных СМИ. На меня накинулись, потому что изначально вся информация в этих каналах подавалась под таким соусом», — сказал он.

На выступление Останина обратила внимание организация «Зов народа» и направила обращение в СК.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Следственный комитет уголовное дело оскорбление комик
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