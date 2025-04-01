В России увеличились социальные пенсии

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

С 1 апреля социальные пенсии выросли на 14,75%. Соответствующее постановление в марте подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Индексация затронет почти 4,2 млн человек. Для нее в бюджете Социального фонда выделили около 85 млрд руб., сообщало ранее правительство. Выплаты, в частности, получают люди с инвалидностью, отсутствием трудового стажа, а также граждане, потерявшие кормильца. Средний размер социальной пенсии в России составит после индексации 15,5 тыс. руб., что близко к прожиточному уровню пенсионера в 2025 году — 15 250 руб.

Помимо этого пенсию повысили для:

военнослужащих, проходивших службу по призыву;

участников Великой Отечественной войны;

обладателей знаков отличия «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда»;

летчиков-испытателей и космонавтов;

граждан, пострадавших в результате радиационных и техногенных катастроф, а также их семьи.

Социальные пенсии в России ежегодно индексируются 1 апреля. В 2024 году социальные пособия проиндексировали на 7,5% — средний размер пенсии тогда составил 13 475 руб. 1 января 2025 года были проиндексированы страховые пенсии, в том числе для работающих пенсионеров. Их подняли на 9,5% — уровень прогнозируемой ранее инфляции. Всего с начала февраля власти проиндексировали более 40 различных социальных выплат и пособий.