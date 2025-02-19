Минтруд напомнил об индексации с 1 апреля социальных пенсий на 14,75%

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Социальные пенсии россиян с 1 апреля 2025 года проиндексируют на 14,75%, что позволит повысить доходы 4,2 млн человек. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

«Индексация социальных пенсий проводится ежегодно 1 апреля. В 2025 году она составит 14,75%. Увеличение социальных пенсий и выплат по государственному пенсионному обеспечению позволит повысить доходы для 4,2 млн человек», — сообщил Котяков (цитата по «РИА Новости»).

Министр уточнил, что в 2025 году на индексацию пенсий в федеральном бюджете предусмотрено порядка 85 млрд руб.

В текущем году социальные пенсии получат около 3,5 млн россиян. Еще примерно 700 тыс. человек — это участники Великой Отечественной войны, россияне, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда» и пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф граждане и члены их семей, а также работники летно-испытательного состава.

Индексация социальных пенсий в России производится ежегодно 1 апреля. Получатели социальных пенсий — это россияне, которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии.

1 января 2025 года страховые пенсии неработающих пенсионеров по поручению президента России Владимира Путина были проиндексированы на 9,5% — уровень прогнозируемой ранее инфляции.

С 1 февраля 2025 года на 9,5% власти проиндексировали более 40 различных социальных выплат и пособий. Среди них — выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, страховые пенсии, материнский капитал, выплаты Героям Труда и Героям России.