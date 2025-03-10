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Правительство проиндексировало социальные пенсии на 14,75%, постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.

С 1 апреля размер выплат увеличится на 14,75%. Социальные пенсии получают люди с инвалидностью и те, кто потерял кормильца, а также граждане, у которых нет трудового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии.

Также индексация предусмотрена и для других категорий граждан:

военнослужащие, проходившие службу по призыву;

участники Великой Отечественной войны;

граждане, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда», летчики-испытатели и космонавты;

граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф и члены их семей.

Как отметили в правительстве, индексация затронет в общей сложности 4,2 млн человек, на это в бюджете Социального фонда предусмотрено 85 млрд руб.

Индексация социальных пенсий в России производится ежегодно 1 апреля. 1 января 2025 года были проиндексированы страховые пенсии, в том числе работающих пенсионеров. Их подняли на 9,5% — уровень прогнозируемой ранее инфляции.

С начала февраля власти также проиндексировали более 40 различных социальных выплат и пособий. Среди них — выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, страховые пенсии, материнский капитал, выплаты Героям Труда и Героям России.