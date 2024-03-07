Правительство повысит на 7,5% социальные пенсии с 1 апреля

C 1 апреля в России на 7,5% вырастут соцпенсии

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Правительство России повысит социальные пенсии на 7,5% с 1 апреля этого года, сообщила пресс-служба кабмина.

«Размер индексации рассчитывается исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год», — пояснили в правительстве.

Социальные пенсии получают россияне, которые не накопили достаточного стажа для получения страховой пенсии. Кроме того, такие выплаты положены людям с инвалидностью и по потере кормильца.

Кроме того, с 1 апреля на 7,5% увеличат размер пенсионного обеспечения «отдельных категорий граждан». Среди них:

военнослужащие и добровольцы, ставшие инвалидами из-за военной травмы;

участники Великой Отечественной войны;

граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф.

В кабмине уточнили, что в общей сложности решение касается более 4 млн человек. На цель повышения социальных пенсий в бюджете заложено практически 37,5 млрд руб.

О том, что правительство повысит соцпенсии с начала апреля, в феврале сообщил Минтруд.

В 2023 году социальные пенсии проиндексировали на 3,3%. Минтруд отметил, что коэффициент индексации рассчитывается исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год.