C 1 апреля в России на 7,5% вырастут соцпенсии
Правительство России повысит социальные пенсии на 7,5% с 1 апреля этого года, сообщила пресс-служба кабмина.
«Размер индексации рассчитывается исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год», — пояснили в правительстве.
Социальные пенсии получают россияне, которые не накопили достаточного стажа для получения страховой пенсии. Кроме того, такие выплаты положены людям с инвалидностью и по потере кормильца.
Кроме того, с 1 апреля на 7,5% увеличат размер пенсионного обеспечения «отдельных категорий граждан». Среди них:
- военнослужащие и добровольцы, ставшие инвалидами из-за военной травмы;
- участники Великой Отечественной войны;
- граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф.
В кабмине уточнили, что в общей сложности решение касается более 4 млн человек. На цель повышения социальных пенсий в бюджете заложено практически 37,5 млрд руб.
О том, что правительство повысит соцпенсии с начала апреля, в феврале сообщил Минтруд.
В 2023 году социальные пенсии проиндексировали на 3,3%. Минтруд отметил, что коэффициент индексации рассчитывается исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год.
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