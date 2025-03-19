Парламент Венгрии одобрил запрет на гей-парады

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В Венгрии на законодательном уровне запретили проведение парадов ЛГБТ-сообщества («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России). Об этом сообщает портал 24.hu. Парламент страны большинством голосов одобрил принятие соответствующего законопроекта — «за» проголосовали 136 депутатов, «против» — 27.

Законопроект был подготовлен представителями правящей партии Венгрии ФИДЕС–ХДНП. Его поддержали также депутаты националистической партии «Наша Родина» и праворадикальной партии «Йоббик».

Согласно новому закону, запрещается проводить собрания, если они содержат элементы, пропагандирующие отклонение от биологического пола, смену пола или гомосексуальность. Организаторы и участники таких мероприятий могут быть привлечены к административной ответственности.

Во время голосования оппозиционная фракция «Моментум» организовала акцию протеста. Как сообщает портал, депутаты движения зажгли дымовые шашки, включили советский гимн и разбросали фотографии с изображением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента России Владимира Путина.

После принятия законопроекта в Будапеште прошла акция протеста, завершившаяся поздним вечером.

В январе корпорация Meta (признана экстремистской и запрещена в России) объявила о прекращении программы равенства и инклюзивности (DEI), предусматривавшей квоты для представителей ЛГБТ.

По данным CNN, об этом говорилось в служебной записке, разосланной сотрудникам вице-президентом Meta по кадрам Джанель Гейл.

Решение компании последовало за усилением давления со стороны консервативных критиков и клиентов. По словам Гейл, изменения также связаны с недавними решениями Верховного суда США, которые указывают на пересмотр судебного подхода к инициативам DEI.