Кандидат в президенты Польши устроил акцию протеста на ЛГБТ-выставке

Кандидат в президенты Польши и депутат Европарламента Гжегож Браун устроил акцию протеста на выставке ЛГБТ («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России) в городе Ополе, сообщает TVP Info.

Политик пришел на городскую площадь, где проходила выставка, с баллончиком черной краски. На стендах с пропагандирующими движение плакатами Браун оставил надпись: «Остановите пропаганду извращений!»

Накануне парламент Венгрии принял законопроект, запрещающий проведение в стране парадов ЛГБТ-сообщества. За нарушение нового правила предусмотрен штраф в размере до €500 как для организаторов, так и для участников таких мероприятий. Полиции разрешено использовать средства визуального наблюдения для выявления нарушителей.