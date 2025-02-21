 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

Steam согласился удалить информацию про ЛГБТ по требованию Роскомнадзора

На странице игры Desert Stalker обнаружили материалы, «пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения», Steam удалил их. Роскомнадзор сообщил, что работу сервиса ограничивать не планируют
Фото: FellowNeko / Shutterstock
Фото: FellowNeko / Shutterstock

Магазин видеоигр Steam по требованию Роскомнадзора удалил запрещенную информацию со страницы, посвященной игре Desert Stalker, сообщили РБК в ведомстве.

Там уточнили, что удалены материалы, «пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения» («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России).

«На ресурсах сервиса отсутствуют материалы, неудаленные по требованию Роскомнадзора. Ограничение работы сервиса не планируется», — добавили в РКН.

При попытке зайти на страницу игры в Steam отображается сообщение: «Данный товар недоступен в вашем регионе».

Роскомнадзор рассказал, что Steam сделал после требований России
Технологии и медиа
Фото:KateV28 / Fotodom / Shutterstock

Разработчик Desert Stalker — компания Zetan, действие игры происходит в постапокалиптическом Египте. На сайте Steam Community (площадка для общения геймеров магазина Steam) отмечается, что создатели вдохновлялись сериями Fallout и S.T.A.L.K.E.R., игра рассчитана на пользователей от 18 лет и старше.

В прошлом году Steam Community был внесен в реестр запрещенных сайтов на основании решения МВД «за распространение информации о способах изготовления наркотических средств», после удаления контента этот сайт из реестра исключили. Всего платформа удалила более 200 материалов по требованию РКН.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп заявил, что участие Зеленского в переговорах с Россией не имеет значения

В Китае нашли новый вид коронавируса

Представитель Трампа заявил о дружеских отношениях с Путиным

Пять эпизодов с участием Зеленского, которые «вывели из себя» Трампа

Где в России выгоднее всего сдавать жилье посуточно

Канье Уэст запустит криптовалюту YZY

В Калуге запустят производство нового российского автомобиля

Ипотека для многодетных: программы господдержки и как получить льготы

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Теги
Роскомнадзор Steam видеоигры компьютерная игра
Материалы по теме
Пользователи в России пожаловались на сбои в работе платформы Steam
Технологии и медиа
Steam по требованию Роскомнадзора удалил еще 11 запрещенных страниц
Технологии и медиа
Роскомнадзор в третий раз внес сайт Steam в реестр запрещенных
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 92,02 (-0,47) Инвестиции, 17:55 Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 88,17 (-0,34) Инвестиции, 17:55
Бывший футболист «Зенита» Малафеев женился на 24-летней гимнасткеСпорт, 20:17
Трамп заявил о готовности переговорить с ЗеленскимПолитика, 20:15
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 20:07
Лавров назвал условие возвращения западных компаний в РоссиюПолитика, 19:46
Форекс-дилеры анонсировали запуск деривативов на акции СШАИнвестиции, 19:45
Как перемирие Израиля и ХАМАС опять оказалось на грани срываПолитика, 19:41
В «Нью-Йорк Янкис» отменили действующий 49 лет запрет на бородыСпорт, 19:32
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 19:25
Суд удовлетворил иск ПСБ к бывшей европейской «дочке» ВТБПолитика, 19:24
Берлинале-2025: слезы Камбербэтча не помогают «штуке с перьями» взлететьСтиль, 19:23
Глава Смоленской области Анохин опроверг сообщения о своей смертиПолитика, 19:21
Что ждет рынок инвестиций в недвижимость в 2025 годуНедвижимость, 19:19
У биржи Bybit похитили более $1 млрд в криптовалютеКрипто, 19:13
Трамп счел неважным присутствие Зеленского на переговорахПолитика, 19:08