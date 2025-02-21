Steam согласился удалить информацию про ЛГБТ по требованию Роскомнадзора

На странице игры Desert Stalker обнаружили материалы, «пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения», Steam удалил их. Роскомнадзор сообщил, что работу сервиса ограничивать не планируют

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Магазин видеоигр Steam по требованию Роскомнадзора удалил запрещенную информацию со страницы, посвященной игре Desert Stalker, сообщили РБК в ведомстве.

Там уточнили, что удалены материалы, «пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения» («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России).

«На ресурсах сервиса отсутствуют материалы, неудаленные по требованию Роскомнадзора. Ограничение работы сервиса не планируется», — добавили в РКН.

При попытке зайти на страницу игры в Steam отображается сообщение: «Данный товар недоступен в вашем регионе».

Разработчик Desert Stalker — компания Zetan, действие игры происходит в постапокалиптическом Египте. На сайте Steam Community (площадка для общения геймеров магазина Steam) отмечается, что создатели вдохновлялись сериями Fallout и S.T.A.L.K.E.R., игра рассчитана на пользователей от 18 лет и старше.

В прошлом году Steam Community был внесен в реестр запрещенных сайтов на основании решения МВД «за распространение информации о способах изготовления наркотических средств», после удаления контента этот сайт из реестра исключили. Всего платформа удалила более 200 материалов по требованию РКН.