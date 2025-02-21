Steam согласился удалить информацию про ЛГБТ по требованию Роскомнадзора
Магазин видеоигр Steam по требованию Роскомнадзора удалил запрещенную информацию со страницы, посвященной игре Desert Stalker, сообщили РБК в ведомстве.
Там уточнили, что удалены материалы, «пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения» («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России).
«На ресурсах сервиса отсутствуют материалы, неудаленные по требованию Роскомнадзора. Ограничение работы сервиса не планируется», — добавили в РКН.
При попытке зайти на страницу игры в Steam отображается сообщение: «Данный товар недоступен в вашем регионе».
Разработчик Desert Stalker — компания Zetan, действие игры происходит в постапокалиптическом Египте. На сайте Steam Community (площадка для общения геймеров магазина Steam) отмечается, что создатели вдохновлялись сериями Fallout и S.T.A.L.K.E.R., игра рассчитана на пользователей от 18 лет и старше.
В прошлом году Steam Community был внесен в реестр запрещенных сайтов на основании решения МВД «за распространение информации о способах изготовления наркотических средств», после удаления контента этот сайт из реестра исключили. Всего платформа удалила более 200 материалов по требованию РКН.
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