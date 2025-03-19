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Общество ,  
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Михалков опроверг сообщения о своей госпитализации

Никита Михалков
Никита Михалков (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Режиссер Никита Михалков сообщил РБК, что данные о его госпитализации не соответствуют истине.

«Сообщаю от своего имени, что я мало того, что, слава Богу, не в больнице, а еще и только что вернулся с гастролей в Воронеже и уже записал новый «Бесогон», который, Бог даст, выйдет в пятницу», — сказал он.

По словам Михалкова, информацию о его госпитализации распространяют те, «кому очень хочется, чтобы [он] туда (в больницу. — РБК) попал». Режиссер пожелал им здоровья.

О том, что Михалков оказался в больнице в начале марта в связи с «серьезными проблемами с сердцем», сообщил ранее Shot. Телеграм-канал написал, что тогда у режиссера резко поднялось давление, его состояние стабилизировали в медучреждении и в тот же день отправили домой на амбулаторное лечение.

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Михалкову 79 лет. В январе 2023 года он переболел гриппом. Режиссер тогда находился в отделении реанимации. В Кремле сообщали, что президент Владимир Путин постоянно получает данные о его состоянии здоровья.

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Никита Михалков

кинорежиссер, актер, телеведущий
21 октября 1945 года
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