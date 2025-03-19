Михалков опроверг сообщения о своей госпитализации
Режиссер Никита Михалков сообщил РБК, что данные о его госпитализации не соответствуют истине.
«Сообщаю от своего имени, что я мало того, что, слава Богу, не в больнице, а еще и только что вернулся с гастролей в Воронеже и уже записал новый «Бесогон», который, Бог даст, выйдет в пятницу», — сказал он.
По словам Михалкова, информацию о его госпитализации распространяют те, «кому очень хочется, чтобы [он] туда (в больницу. — РБК) попал». Режиссер пожелал им здоровья.
О том, что Михалков оказался в больнице в начале марта в связи с «серьезными проблемами с сердцем», сообщил ранее Shot. Телеграм-канал написал, что тогда у режиссера резко поднялось давление, его состояние стабилизировали в медучреждении и в тот же день отправили домой на амбулаторное лечение.
Михалкову 79 лет. В январе 2023 года он переболел гриппом. Режиссер тогда находился в отделении реанимации. В Кремле сообщали, что президент Владимир Путин постоянно получает данные о его состоянии здоровья.
Читайте РБК в Telegram.
Кремль рассказал об итогах разговора Путина и Трампа. Полный текст сообщения
Разговор Путина и Трампа. Первые подробности
Путин и Трамп завершили телефонный разговор
Госдума заявила о неисполнении кабмином поручения Путина по животным
Прохоров назвал решение суда по Renaissance угрозой банковской системе
Израиль возобновил удары по сектору Газа после двух месяцев перемирия
Курс доллара упал ниже 81 руб. впервые почти за два года
Комика задержали по делу об оскорблении участника военной операции
Застрявшие на МКС астронавты отправились на Землю. Видео
Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов