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Никиту Михалкова оштрафовали на 300 руб.

«РИА Новости»: Никиту Михалкова оштрафовали на 300 руб. из-за отчета за академию
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Никита Михалков (Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press)

Суд в Москве оштрафовал на 300 руб. режиссера Никиту Михалкова за то, что тот не предоставил в срок отчет о страховых взносах (по форме ЕФС-1) за основанную им академию кинематографического и театрального искусства. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

Агентство уточнило, что суд вынес постановление еще в ноябре 2024 года. В своем решении суд ссылается на законодательство о персонифицированном учете в системе обязательного пенсионного страхования.

Михалков не пришел на судебное заседание, добавило агентство.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Мосгорсуда.

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Михалков совместно с экс-министром культуры России Владимиром Мединским и экс-главой департамента культуры Москвы Александром Кибовским открыли академию в 2015 году. По словам режиссера, на учебу туда берут людей с высшим образованием — профессиональных актеров, операторов и режиссеров.

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Никита Михалков

кинорежиссер, актер, телеведущий
21 октября 1945 года
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