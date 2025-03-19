Трамп заявил о желании «дружить» с Россией и Китаем без их сближения
Соединенные Штаты и Россия могут наладить экономическое взаимодействие после завершения конфликта на Украине, заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.
«С Россией у нас сейчас нет больших объемов торговли, но они бы этого хотели. И мы тоже», — сказал Трамп.
Республиканец отметил, что Россия обладает ценными для США ресурсами, в том числе редкоземельными металлами.
Трамп также заявил о желании лидера Китая Си Цзиньпина наладить отношения с США. По его словам, Китай отчаянно нуждается в США в плане торговли, но Вашингтон должен выровнять торговый дефицит.
Американский президент подчеркнул, что «не хочет, чтобы Россия и Китай сходились». Он обвинил в сближении Москвы и Пекина бывшего президента США Барака Обаму, который, по словам республиканца, «заставил их [Россию и Китай] быть вместе при помощи плохой политики в энергетике».
Трамп добавил, что США «будут дружить и с теми, и с другими».
Накануне состоялись телефонные переговоры российского президента Владимира Путина и Трампа. В Белом доме после этого разговора заявили, что экономическое взаимодействие двух стран приобретет огромный потенциал после достижения мира на Украине и нормализации отношений России и США.
Кремль сообщил, что обе стороны выразили заинтересованность в том, чтобы нормализовать отношения Москвы и Вашингтона в свете их «особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире».
В начале марта между Вашингтоном и Пекином началась тарифная война. Трамп удвоил пошлины на товары из Китая с 10 до 20%, обвинив Пекин в «неспособности принять меры по сдерживанию потока синтетических опиоидов, а Китай ввел дополнительные тарифы в размере 10–15% на сельскохозяйственную продукцию из США.
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