Белый дом анонсировал «огромные экономические сделки» с Россией

Сотрудничество Москвы и Вашингтона может стать масштабным после достижения «прочного мира» на Украине, заявили в Белом доме

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

После достижения мира на Украине и нормализации отношений России и США взаимодействие двух стран приобретет огромный потенциал, говорится в заявлении Белого дома по итогам телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Это включает в себя огромные экономические сделки и геополитическую стабильность, когда будет достигнут мир», — говорится в заявлении.

Согласно сообщению Белого дома, лидеры стран «согласились, что этот конфликт должен закончиться прочным миром».

Ранее 18 марта Минфин США сообщил, что Трамп поручил провести переоценку санкционной политики, поскольку та подрывает роль доллара как мировой резервной валюты. По словам главы ведомства Скотта Бессента, антироссийские ограничения, введенные администрацией Джо Байдена, были малоэффективными — их можно оценить на 6 из 10, в то время как новая администрация может довести их до 10 из 10.

В Белом доме заявили, что США могут пойти на новые санкции, если переговоры Трампа и Путина об урегулировании украинского конфликта пройдут неудачно.

Разговор Путина и Трампа продолжался два с половиной часа. Когда переговоры еще велись, в Белом доме отметили, что они «проходят хорошо». Глава РФПИ Кирилл Дмитриев после окончания беседы заявил, что под руководством президентов России и США «мир сегодня стал намного более безопасным местом». Кремль также сообщил, что обе стороны выразили заинтересованность в том, чтобы нормализовать отношения Москвы и Вашингтона в свете их «особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире».