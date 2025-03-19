Трамп заявил о желании Си Цзиньпина наладить отношения с США
Лидер Китая Си Цзиньпин хочет наладить отношения с Соединенными Штатами, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью Fox News.
«У нас свои переговоры с председателем Си Цзиньпином. Он тоже хочет наладить отношения. Мы также стремимся наладить отношения и наладим их», — сказал он.
Трамп в то же время посетовал на «очень большой» торговый дисбаланс с Пекином. «Китай отчаянно нуждается в нас в плане торговли, но мы должны выровнять дефицит. Сейчас у нас дефицит более триллиона долларов. В это даже не верится», — отметил республиканец.
Торговый дефицит США с Китаем ежегодно превышает $200 млрд с 2005-го. За январь—ноябрь прошлого года он составил около $270 млрд.
В начале марта Трамп удвоил пошлины на товары из Китая с 10 до 20%. Он обвинил Пекин в «неспособности принять меры по сдерживанию потока синтетических опиоидов, включая фентанил», в Соединенные Штаты.
В ответ Китай ввел дополнительные тарифы в размере 10–15% на сельскохозяйственную продукцию из США.
В США также предложили ввести сбор в размере до $1,5 млн на суда китайского производства, заходящие в американские порты.
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