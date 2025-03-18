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Переговоры России и США ,  
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Путин и Трамп начали телефонный разговор

Сюжет
Переговоры России и США
Телефонные переговоры начались в 17:00 мск. В Белом доме сообщили, что звонок проходит хорошо. Это второй телефонный разговор между лидерами США и России с момента инаугурации Трампа
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп уже начали телефонные переговоры, разговор идет уже более часа, сообщил заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино на своей странице в X.

«Президент Трамп в настоящее время находится в Овальном кабинете, разговаривая с президентом России Владимиром Путиным с 10:00 утра (с 17:00 мск. — РБК)», — написал он.

Скавино подчеркнул, что «звонок проходит хорошо и все еще продолжается».

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Это второй телефонный разговор Путина с Трампом с момента возвращения республиканца в Белый дом. Предыдущий состоялся 12 февраля и продлился полтора часа.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что темами разговора станут отношения России и США и урегулирование на Украине. Он уточнил, что выступление президента по итогам переговоров не запланировано. По словам Трампа, он намерен обсудить с Путиным территориальный вопрос и контроль над АЭС.

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Путин и Трамп начали телефонный разговор

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Полина Харчевникова
Дональд Трамп Владимир Путин телефонный разговор
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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