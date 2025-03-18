Путин и Трамп начали телефонный разговор
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп уже начали телефонные переговоры, разговор идет уже более часа, сообщил заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино на своей странице в X.
«Президент Трамп в настоящее время находится в Овальном кабинете, разговаривая с президентом России Владимиром Путиным с 10:00 утра (с 17:00 мск. — РБК)», — написал он.
Скавино подчеркнул, что «звонок проходит хорошо и все еще продолжается».
Это второй телефонный разговор Путина с Трампом с момента возвращения республиканца в Белый дом. Предыдущий состоялся 12 февраля и продлился полтора часа.
Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что темами разговора станут отношения России и США и урегулирование на Украине. Он уточнил, что выступление президента по итогам переговоров не запланировано. По словам Трампа, он намерен обсудить с Путиным территориальный вопрос и контроль над АЭС.
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Путин и Трамп начали телефонный разговор
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