Путин в шутку призвал «не слушать Пескова» про время разговора с Трампом

Президент России Владимир Путин во время выступления на съезде РСПП в шутку призвал «не слушать» своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова относительно времени разговора с американским коллегой Дональдом Трампом.

Песков ранее сообщал, что телефонный разговор между лидерами ожидается сегодня примерно в промежутке от 16:00 до 18:00 мск. Глава РСПП Александр Шохин во время съезда около 16:00 мск напомнил про это.

«Не слушайте Пескова. У него работа такая», — ответил на это Путин.

До этого Песков заявил, что темами телефонного разговора станут отношения России и США и урегулирование на Украине. Он уточнил, что выступление российского лидера по итогам переговоров не запланировано.

Телефонный разговор президентов России и США 18 марта станет вторым после инаугурации Трампа, в прошлый раз главы государств созвонились 12 февраля.

Ранее по итогам переговоров американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии было озвучено предложение о 30-дневном прекращении огня на Украине. Киев заявил о готовности согласиться на перемирие, если на такой же шаг пойдет Москва. По словам Путина, идея перемирия правильная, но «есть нюансы», такие как нападение ВСУ на Курскую область.

США рассматривают прекращение огня в качестве первого этапа для перехода к переговорам, Трамп выражал уверенность, что Россия согласится на перемирие.