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Глава РФПИ назвал Илона Маска «уникальным» и анонсировал встречу с ним

Илон Маск
Илон Маск (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев анонсировал возможные переговоры с Илоном Маском, сообщает корреспондент РБК.

По словам главы РФПИ, встреча может состояться в ближайшее время и станет площадкой для обсуждения ключевых вопросов развития технологий и будущего человечества. Он назвал американского предпринимателя уникальным лидером, нацеленным на то, чтобы человечество двигалось вперед.

«Я думаю, что обсуждения с Маском будут в ближайшее уже время. Его фокус — на том, что созидательно мы должны двигаться вперед. Безусловно, мы это видим, ценим, и он, безусловно, один из величайших лидеров современности», — заявил Дмитриев.

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15 марта глава РФПИ предложил Маску организовать российско-американскую экспедицию на Марс в 2029 году. «Наши умы и технологии должны служить славе человечества, а не его уничтожению», — написал Дмитриев в X.

Ранее Маск объявил о планах отправить к Марсу корабль Starship с человекоподобным роботом Optimus в 2026 году. По его словам, успешная посадка может открыть путь к высадке людей на Марс в 2029-м, хотя более вероятный срок — 2031 год.

Россия и США продолжают сотрудничество в космосе. В феврале «Роскосмос» и NASA продлили соглашение о перекрестных полетах до 2026 года. Российские власти также разрабатывают собственные проекты по исследованию Марса, включая миссию «Бумеранг» для доставки образцов грунта со спутника Фобос.

Исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалев отметил, что перед полетами к Марсу необходимо освоить Луну, назвав ее «промежуточным шагом» в межпланетных исследованиях.

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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX, советник Трампа
28 июня 1971 года
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