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Военная операция на Украине ,  
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СК установил факты убийств двух женщин военными ВСУ в Курской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

Следственный комитет России установил детали убийства украинскими военными двух женщин в Курской области. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Одна из жертв ВСУ была беременной, другую — расстреляли на глазах мужа, сообщили в СК.

По версии следствия, в августе 2024 года вторгнувшиеся в Курскую украинские военные прицельно обстреляли два автомобиля с семьями, которые пытались эвакуироваться из села Куриловка. В результате атаки скончалась беременная женщина — она получила ранения, несовместимые с жизнью. Личность жертвы устанавливается, назначены необходимые для опознания судебные экспертизы.

СК сообщило также, что выявило и другое убийство. В феврале 2025 года в селе Погребки Суджанского района солдаты ВСУ обнаружили в подвале пожилую семейную пару. Военные бросили в подвал гранату, а затем расстреляли женщину на глазах ее супруга.

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Фото:Михаил Климентьев / ТАСС

Петренко также рассказала о работе с местными жителями, в ходе которой следователи выяснили, что не позднее начала февраля 2025 года украинские военные открыли огонь по другому гражданскому автомобилю. Пассажиры обстрелянной машины пытались выехать из села Казачья Локня. Один человек получил ранение.

Следствие устанавливаем причастных к атакам и убийствам для привлечения их к ответственности.

13 марта Министерство обороны России официально подтвердило освобождение Суджи от украинских войск. Впоследствии ведомство отчиталось об освобождении новых населенных пунктов в окрестностях города. 16 марта генштаб Украины подтвердил оставление ВСУ Суджи.

Накануне, 15 марта, российское Минобороны объявило о начале разминирования приграничных районов Курской области.

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Курская область военные уголовное дело ВСУ
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