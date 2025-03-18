Дела о растратах при возведении курских укреплений передадут в Москву

Дела о хищениях при строительстве огневых точек, блиндажей и «зубов дракона» в Курской области объединят, выяснил «Коммерсант». Следователи выяснили, что подрядчики срывали сроки и использовали менее прочные материалы

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Пять уголовных дел, связанных с мошенничеством, растратой и другими преступлениями, совершенными при строительстве оборонительных укреплений в Курской области передадут из местного управления МВД в центральный аппарат ведомства. Такое решение приняла Генпрокуратура, пишет «Коммерсантъ».

Прокуроры пришли к выводу, что поскольку преступления напрямую связаны между собой, злоумышленники действовали и в других регионах, а исполнителями считают руководителей «Корпорации развития Курской области», а также бизнесменов и чиновников из других мест, следствие должно вестись на более высоком уровне. Как выяснило издание, дела объединят, для их расследования сформируют следственно-оперативную бригаду, а преступления квалифицируют по более тяжкой статье — об организации преступного сообщества или участии в нем.

Для возведения оборонительных сооружений из федерального бюджета выделили 19,4 млрд руб. Планировалось построить в том числе «зубы дракона» — пирамидальные заграждения из бетона, блиндажи, огневые точки, опорные пункты, а также выкопать рвы.

Подрядчик привлекал исполнителей, которые затягивали сроки или не выполняли поставленные задачи. К примеру, в 156 млн руб. оценили ущерб за махинации с «зубами дракона» — при изготовлении необходимо было использовать бетон марки М500 — он отличается высокой прочностью и применяется при возведении мостов, тоннелей, многоэтажек, однако заграждения сделали из М200 — его чаще закупают для частного строительства, например, фундаментов для малоэтажных домов, заборов и дорожек.

«КТК Сервис» получила аванс в 153 млн руб., но не выполнила обязательства, а чиновники не попытались взыскать с нее средства, и привлекли другого исполнителя, «Техимпэкс», за еще 173 млн руб. Более того, на 800 млн руб. был нанесен ущерб в связи с завышением сметной стоимости по госконтрактам.

МВД выяснила, что переплачивали не только строителям, но и поставщикам. Например, для строительства укрытий на линии обороны было решено приобрести морские контейнеры — но при средней цене нового контейнера в 150 тыс. руб. их покупали по 370 тыс. руб. В результате махинаций с ценами ущерб составил 44 млн руб.

«Корпорация развития Курской области превратилась в корпорацию расхищения региона», — оценил курский губернатор Александр Хинштейн. По его мнению, руководство компании принялось за «воровство, хищения и превышение полномочий» с первых дней работы.