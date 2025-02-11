 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Полянский заявил, что МАГАТЭ не осмелилось признать угрозу ЗАЭС от Киева

Сюжет
Военная операция на Украине
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (в центре)&nbsp;и делегаты МАГАТЭ осматривают место падения крылатой ракеты на территории Запорожской атомной электростанции, сентябрь 2022 года
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (в центре) и делегаты МАГАТЭ осматривают место падения крылатой ракеты на территории Запорожской атомной электростанции, сентябрь 2022 года (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС)

Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) не хватает смелости признать, что единственным источником опасности для Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) является Украина. Об этом ТАСС заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, Украина «при попустительстве своих западных спонсоров регулярно осуществляет обстрелы станции и объектов ее критической инфраструктуры, города-спутника Энергодара, где проживают сотрудники ЗАЭС и члены их семей».

Полянский также напомнил об ударе дроном по автомобилю агентства на пути к Запорожской АЭС в декабре 2024 года. Тогда глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ведомство не будет заявлять никаких обвинений, пока не будут получены «неоспоримые и однозначные доказательства».

Глава МАГАТЭ прибыл на Украину для инспекции критически важной подстанции
Политика
Рафаэль&nbsp;Гросси

ЗАЭС расположена рядом с Энергодаром, это самая крупная атомная станция в Европе. После начала военных действий на Украине она перешла под контроль России. Российская сторона регулярно заявляет об атаках на Энергодар и территорию Запорожской АЭС. В Киеве исключали удары по станции.

Глава МАГАТЭ неоднократно называл ситуацию на ЗАЭС нестабильной. Агентство рекомендовало не перезапускать шесть реакторов станции, пока есть угроза ядерной безопасности. Сейчас они находятся в режиме «холодного останова».

В начале февраля Гросси прибыл в Киев для обследования подстанции «Киевская», «критически важную для безопасности украинской атомной энергетики, чтобы оценить ущерб и помочь предотвратить ядерную аварию».

Читайте РБК в Telegram.

Валуев прокомментировал запрет на въезд в Азербайджан фразой «Восток — дело тонкое»

«Ростех» показал полет Су-57 на авиасалоне в Индии. Видео

Трамп сообщил о состоявшемся разговоре с Путиным

Трюдо объяснил, зачем Трамп хочет «поглотить» Канаду

Эксперты дали прогноз по ключевой ставке на ближайшем заседании ЦБ

«Дети остаются с мамой, алименты — с папой». Бакальчук объявил, что развелся с Ким

РБК запускает винный салон. Расписание

Латвия пригрозила закрыть границу с Россией за несколько часов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

ЕС собрался захватывать российские танкеры

По роману Виктора Пелевина «Трансгуманизм Inc.» снимут сериал

Автомобили Xiaomi начнут поставлять в Россию официально
Теги
Дмитрий Полянский МАГАТЭ Запорожская АЭС
Материалы по теме
Глава МАГАТЭ прибыл на Украину для инспекции критически важной подстанции
Политика
МАГАТЭ анонсировало визит Гросси на Украину
Политика
МАГАТЭ решило никого не обвинять в атаке на джип миссии до получения улик
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 100,5 (-0,73) Инвестиции, 10 фев, 18:04 Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 96,78 (-0,49) Инвестиции, 10 фев, 18:04
Дончич провел дебютный матч за клуб Леброна Джеймса в НБА после обменаСпорт, 10:26
Предложение массовых новостроек в Москве в январе снизилось на 8,5%Недвижимость, 10:23
В Новосибирске на заводе по производству газировки прогремел взрывОбщество, 10:20
На Arch & Hotels Forum обсудили проблемы индустрии гостеприимстваПресс-центр, 10:20
Не прозевать год: как превратить решения стратегической сессии в действияPro, 10:18
В группе «Позитив» назвали причины резкого падения отгрузок в 2024 годуИнвестиции, 10:18
«Аутсорс»: стоит ли смотреть сериал с Янковским о бизнесе на казняхLife, 10:16
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Суперкомпьютер назвал главного претендента на победу в Лиге чемпионовСпорт, 10:15
Минфин изменит некоторые параметры программы долгосрочных сбереженийИнвестиции, 10:12
Российский боец MMA лишился глаза после стрельбы в КраснодареСпорт, 10:11
Магазины пожаловались в ФАС на низкие цены на маркетплейсахТехнологии и медиа, 10:00
Аналитики сообщили о стагнации цен на вторичное жилье в мегаполисахНедвижимость, 09:51
Полянский заявил, что МАГАТЭ не осмелилось признать угрозу ЗАЭС от КиеваПолитика, 09:49
Жительница Самары отдала телефонным мошенникам более 421 млн руб.Общество, 09:49