Полянский заявил, что МАГАТЭ не осмелилось признать угрозу ЗАЭС от Киева

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (в центре) и делегаты МАГАТЭ осматривают место падения крылатой ракеты на территории Запорожской атомной электростанции, сентябрь 2022 года (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС)

Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) не хватает смелости признать, что единственным источником опасности для Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) является Украина. Об этом ТАСС заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, Украина «при попустительстве своих западных спонсоров регулярно осуществляет обстрелы станции и объектов ее критической инфраструктуры, города-спутника Энергодара, где проживают сотрудники ЗАЭС и члены их семей».

Полянский также напомнил об ударе дроном по автомобилю агентства на пути к Запорожской АЭС в декабре 2024 года. Тогда глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ведомство не будет заявлять никаких обвинений, пока не будут получены «неоспоримые и однозначные доказательства».

ЗАЭС расположена рядом с Энергодаром, это самая крупная атомная станция в Европе. После начала военных действий на Украине она перешла под контроль России. Российская сторона регулярно заявляет об атаках на Энергодар и территорию Запорожской АЭС. В Киеве исключали удары по станции. Глава МАГАТЭ неоднократно называл ситуацию на ЗАЭС нестабильной. Агентство рекомендовало не перезапускать шесть реакторов станции, пока есть угроза ядерной безопасности. Сейчас они находятся в режиме «холодного останова».

В начале февраля Гросси прибыл в Киев для обследования подстанции «Киевская», «критически важную для безопасности украинской атомной энергетики, чтобы оценить ущерб и помочь предотвратить ядерную аварию».