 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Трамп заявил об обсуждении контроля над ЗАЭС в контексте мира на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС (Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости)

В контексте урегулирования украинского конфликта идет обсуждение контроля над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС), заявил журналистам президент США Дональд Трамп перед началом встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, передает The Independent.

Трамп не уточнил название электростанции в речи, сказав лишь, что переговоры идут об «очень большой электростанции». ЗАЭС расположена рядом с Энергодаром, это самая крупная атомная станция в Европе.

Гросси назвал ситуацию с ядерной безопасностью на ЗАЭС неустойчивой
Политика
Рафаэль Гросси

После начала военных действий на Украине ЗАЭС перешла под контроль России. Российская сторона регулярно заявляет об атаках на Энергодар и территорию Запорожской АЭС. В Киеве исключали удары по станции.

Ранее директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ситуация с ядерной безопасностью на станции остается неустойчивой.

Читайте РБК в Telegram.

Мирные переговоры: читайте самые свежие новости в Telegram-канале РБК

Путин назвал условие прекращения боевых действий

Путин заявил, что у ВСУ в Курской области есть только два выхода

Путин — о предложении США и Украины насчет прекращения огня. Видео

Путин поблагодарил Трампа за усилия по урегулированию российско-украинского конфликта

Что сказал Путин о готовности к перемирию

Володин сообщил о подготовке новых мер против иностранных агентов

Экспорт дизеля в Африку упал вдвое

Мусорный полигон загорелся в Новороссийске. Видео

Счетная палата обнаружила списание «Мосфильмом» со своего баланса почти половины киноколлекции

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Дональд Трамп Запорожская АЭС Украина
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Гросси назвал ситуацию с ядерной безопасностью на ЗАЭС неустойчивой
Политика
МИД Украины опротестовал ротацию сотрудников МАГАТЭ на ЗАЭС через Россию
Политика
Минобороны обвинило Украину в отмене ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 14 марта
EUR ЦБ: 94,26 (+0,28) Инвестиции, 18:19 Курс доллара на 14 марта
USD ЦБ: 86,62 (0) Инвестиции, 18:19
Трамп выразил уверенность в присоединении Гренландии к СШАПолитика, 20:59
World Aquatics разрешила отбор на ЧМ-2025 на чемпионатах РоссииСпорт, 20:55
Бундестаг обсудил увеличивающие военные расходы поправки к КонституцииПолитика, 20:48
Трамп заявил об обсуждении контроля над ЗАЭС в контексте мира на УкраинеПолитика, 20:45
Где купить квартиру в 2025 году: 5 новых проектов в Москве и областиРБК и ПИК, 20:33
«Мы за, но есть нюансы». Что сказал Путин о перемирии на УкраинеПолитика, 20:32
Трамп сообщил, что США ведут с Россией «очень серьезные обсуждения»Политика, 20:26
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Первая компания запланировала участие в программе повышения капитализацииИнвестиции, 20:25
Ереван и Баку согласовали запрет на войска третьих стран на границеПолитика, 20:20
В РАН и ЦБ поспорили о создании «рубля-актива» для защиты от инфляцииЭкономика, 20:19
В ООН оценили слова Путина о перемирии на УкраинеПолитика, 20:15
Трамп счел заявление Путина о перемирии многообещающим, но не полнымПолитика, 20:07
Что сказал Путин о возможном перемирии с Украиной. ВидеоПолитика, 19:53
Ушаков заявил, что Уиткоффа позовут в Кремль после сигнала ПутинаПолитика, 19:50