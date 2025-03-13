Трамп заявил об обсуждении контроля над ЗАЭС в контексте мира на Украине
В контексте урегулирования украинского конфликта идет обсуждение контроля над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС), заявил журналистам президент США Дональд Трамп перед началом встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, передает The Independent.
Трамп не уточнил название электростанции в речи, сказав лишь, что переговоры идут об «очень большой электростанции». ЗАЭС расположена рядом с Энергодаром, это самая крупная атомная станция в Европе.
После начала военных действий на Украине ЗАЭС перешла под контроль России. Российская сторона регулярно заявляет об атаках на Энергодар и территорию Запорожской АЭС. В Киеве исключали удары по станции.
Ранее директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ситуация с ядерной безопасностью на станции остается неустойчивой.
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