Трамп заявил об обсуждении контроля над ЗАЭС в контексте мира на Украине

Запорожская АЭС (Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости)

В контексте урегулирования украинского конфликта идет обсуждение контроля над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС), заявил журналистам президент США Дональд Трамп перед началом встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, передает The Independent.

Трамп не уточнил название электростанции в речи, сказав лишь, что переговоры идут об «очень большой электростанции». ЗАЭС расположена рядом с Энергодаром, это самая крупная атомная станция в Европе.

После начала военных действий на Украине ЗАЭС перешла под контроль России. Российская сторона регулярно заявляет об атаках на Энергодар и территорию Запорожской АЭС. В Киеве исключали удары по станции.

Ранее директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ситуация с ядерной безопасностью на станции остается неустойчивой.