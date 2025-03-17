В МИДе заявили об отказе проводить ротацию экспертов МАГАТЭ через Украину

Михаил Ульянов (Фото: Heinz-Peter Bader / EPA / ТАСС)

Россия больше не готова идти на ротацию наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС (ЗАЭС) через Украину. Об этом заявил российский постоянный представитель при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает ТАСС.

«Использовать традиционный маршрут просто-напросто опасно. Мы же уже после событий 10 декабря сказали на внеочередной созванной украинцами сессии МАГАТЭ 12 декабря, что если так пойдет дальше, то придется использовать альтернативный маршрут», — пояснил он.

По словам Ульянова, с учетом пожелания секретариата агентства Россия дала Украине «еще один шанс» и согласилась на ротацию 12 февраля. Однако она «была пущена под откос самым жестоким образом, с использованием тяжелых вооружений против колонны».

«Повторять такие эксперименты, честно говоря, я думаю, мы не будем готовы», — заключил Ульянов.

10 декабря 2024 года беспилотник атаковал машину экспертов МАГАТЭ по пути на Запорожскую АЭС. Никто не пострадал, но автомобиль получил повреждения.

12 февраля 2025 года плановая ротация наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС была сорвана. Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда сообщила, что украинские власти отказались пропустить сотрудников агентства. Российские военные, не дождавшись экспертов в условленном месте, при возвращении подверглись ударам беспилотников и минометному обстрелу.

На следующий день гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ротацию отменили из-за интенсивной военной активности в регионе. В итоге она состоялась только 1 марта.

Эксперты МАГАТЭ работают на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года. Сейчас на станции дежурят три инспектора организации, которые занимаются оценкой безопасности атомной электростанции.