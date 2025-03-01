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На Запорожской АЭС прошла ротация наблюдателей МАГАТЭ

Запорожская АЭС
Запорожская АЭС (Фото: РИА Новости)

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) состоялась ротация экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщила РБК пресс-служба «Росатома».

В госкорпорации отметили, что очередная ротация должна была состояться еще месяц назад, но ее дважды переносили из-за продолжающихся атак в районе станции.

В феврале между руководством МАГАТЭ и «Росатома» шли «напряженные» консультации, сообщили в «Росатоме». Ротацию провели при поддержке военнослужащих Минобороны и Росгвардии.

«Принципиально важно, что маршрут впервые проходил по территории России», — добавили в пресс-службе госкорпорации.

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Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что запланированная на 12 февраля ротация сотрудников агентства была отменена из-за интенсивной военной активности в регионе.

ЗАЭС расположена рядом с Энергодаром, это крупнейшая атомная станция в Европе. После начала военных действий на Украине она перешла под контроль России, сейчас все шесть реакторов находятся в режиме холодного останова.

Российская сторона регулярно сообщает об атаках ВСУ на Энергодар и территорию Запорожской АЭС. В Киеве исключали удары по станции. Глава МАГАТЭ неоднократно называл ситуацию на ЗАЭС нестабильной.

Эксперты МАГАТЭ работают на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года. Сейчас на станции дежурят три инспектора организации, которые занимаются оценкой безопасности АЭС.

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