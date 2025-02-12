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Военная операция на Украине ,  
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Захарова обвинила Украину в срыве ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС

Сюжет
Военная операция на Украине
Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва
Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Плановая ротация экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС, запланированная на 12 февраля, не состоялась. Об этом заявила в своем комментарии официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Сотрудники МАГАТЭ, с начала февраля ожидавшие замены своих коллег, не смогли попасть на станцию из-за того, что украинские власти отказались пропустить их, уточняется в комментарии. В свою очередь, Россия подготовила все необходимые условия для проведения ротации, включая гарантии безопасности и разработку схемы перемещений, подчеркивает дипломат. Она уточнила, что ротация должна была состояться еще 5 февраля, но была перенесена на 12 февраля из-за провокационных действий украинской стороны.

Как пояснила Захарова, ротация началась 12 февраля в штатном режиме, однако движение представителей МАГАТЭ было заблокировано ВСУ. Российские военные несколько часов ожидали экспертов в условленном месте, находясь под угрозой атак с украинских БПЛА. Несмотря на это, специалисты МАГАТЭ так и не прибыли, и в связи с ухудшением ситуации было принято решение об отзыве российской группы.

При возвращении колонна, в которой находились российские военные и эксперты, подверглась ударам БПЛА и минометному обстрелу. В дополнение украинские силы предприняли новую попытку атаки на Запорожскую АЭС с использованием беспилотных летательных аппаратов, один из которых упал в 300 м от первого энергоблока станции, проинформировала дипломат.

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5 декабря 2024 года украинские беспилотники попытались нанести удар по Запорожской АЭС, однако все восемь БПЛА были сбиты. Один из них упал и взорвался на крыше учебно-тренировочного центра станции. Кроме того, 10 декабря 2024 года беспилотник атаковал машину миссии МАГАТЭ в Запорожской области. Окончательные доказательства того, кто стоял за нападением, на данный момент отсутствуют, и организация пока не возлагает вину на какую-либо сторону конфликта.

После случившегося Захарова заявила, что Россия ожидает международной реакции на эти инциденты. Она подчеркнула, что действия Украины, которая игнорирует международные нормы и принципы ядерной безопасности, не могут быть оправданы. Дипломат также добавила, что Киев стремится создать угрозу ядерной катастрофы, ставя под угрозу жизни людей в Европе и других странах.

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Мария Захарова Военная операция на Украине МАГАТЭ Запорожская АЭС
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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