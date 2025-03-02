МИД Украины опротестовал ротацию сотрудников МАГАТЭ на ЗАЭС через Россию

Запорожская АЭС (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

МИД Украины выразил протест по поводу проведения ротации наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) через территорию, которую контролирует Россия. Соответствующее заявление опубликовано на сайте украинского ведомства.

«Украина направила ноту протеста руководству МАГАТЭ, в которой осуждает нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства и предостерегает от повторения каких-либо подобных действий в будущем», — говорится в заявлении.

В ведомстве также отметили, что будут расценивать действия МАГАТЭ не как ротацию экспертов на ЗАЭС, а «как гуманитарную эвакуацию в условиях угрозы жизни и здоровью людей, которые являются сотрудниками агентства».

ЗАЭС расположена рядом с Энергодаром, это самая крупная атомная станция в Европе. После начала военных действий на Украине она перешла под контроль России. Российская сторона регулярно заявляет об атаках на Энергодар и территорию Запорожской АЭС. В Киеве исключали удары по станции. Глава МАГАТЭ неоднократно называл ситуацию на ЗАЭС нестабильной. Агентство рекомендовало не перезапускать шесть реакторов станции, пока есть угроза ядерной безопасности. Сейчас они находятся в режиме «холодного останова». Запорожская область вошла в состав России после референдума в 2022 году. Большая часть региона находится под контролем России, при этом областной центр — город Запорожье — остается под контролем Украины.

Ротация сотрудников МАГАТЭ на ЗАЭС прошла накануне, хотя изначально она была запланирована на 12 февраля, но ее отменили, по словам главы агентства Рафаэля Гросси, из-за интенсивной военной активности в регионе. Тогда российские власти обвинили в срыве ротации Украину.

В пресс-службе «Росатома» отметили «принципиальную важность, что маршрут впервые проходил по территории России».