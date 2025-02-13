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Военная операция на Украине ,  
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Директор МАГАТЭ назвал причину отмены ротации инспекторов на ЗАЭС

Гросси: ротация инспекторов МАГАТЭ была отменена из-за военной активности
Сюжет
Военная операция на Украине

Запланированная на 12 февраля ротация сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) была отменена из-за интенсивной военной активности в регионе. Об этом заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

Он отметил, что ведет консультации с Россией и Украиной, чтобы гарантировать безопасность инспекторов МАГАТЭ и обеспечить их присутствие на ЗАЭС.

«Совершенно недопустимо, что безопасность наших сотрудников подвергается такой опасности», — добавил Гросси.

Захарова обвинила Украину в срыве ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС
Политика
Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва

Ранее о том, что плановая ротация не состоялась, сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Она обвинила в ее срыве украинские власти.

По ее словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) отказались пропустить на ЗАЭС сотрудников агентства, которые ехали сменить своих коллег. Российские военные несколько часов ожидали экспертов в условленном месте, находясь под угрозой атак со стороны украинских дронов. В результате, из-за ухудшения ситуации было принято решение об отзыве российской группы.

ЗАЭС расположена рядом с Энергодаром, это самая крупная атомная станция в Европе. После начала военных действий на Украине она перешла под контроль России. Российская сторона регулярно заявляет об атаках на Энергодар и территорию Запорожской АЭС. В Киеве исключали удары по станции.

Глава МАГАТЭ неоднократно называл ситуацию на ЗАЭС нестабильной. Агентство рекомендовало не перезапускать шесть реакторов станции, пока есть угроза ядерной безопасности. Сейчас они находятся в режиме «холодного останова».

Глава Запорожской области Евгений Балицкий также сообщил, что беспилотник ВСУ атаковал в Энергодаре автомобильную стоянку, расположенную в 300 м от реактора ЗАЭС.

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