Директор МАГАТЭ назвал причину отмены ротации инспекторов на ЗАЭС
Запланированная на 12 февраля ротация сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) была отменена из-за интенсивной военной активности в регионе. Об этом заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.
Он отметил, что ведет консультации с Россией и Украиной, чтобы гарантировать безопасность инспекторов МАГАТЭ и обеспечить их присутствие на ЗАЭС.
«Совершенно недопустимо, что безопасность наших сотрудников подвергается такой опасности», — добавил Гросси.
Ранее о том, что плановая ротация не состоялась, сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Она обвинила в ее срыве украинские власти.
По ее словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) отказались пропустить на ЗАЭС сотрудников агентства, которые ехали сменить своих коллег. Российские военные несколько часов ожидали экспертов в условленном месте, находясь под угрозой атак со стороны украинских дронов. В результате, из-за ухудшения ситуации было принято решение об отзыве российской группы.
ЗАЭС расположена рядом с Энергодаром, это самая крупная атомная станция в Европе. После начала военных действий на Украине она перешла под контроль России. Российская сторона регулярно заявляет об атаках на Энергодар и территорию Запорожской АЭС. В Киеве исключали удары по станции.
Глава МАГАТЭ неоднократно называл ситуацию на ЗАЭС нестабильной. Агентство рекомендовало не перезапускать шесть реакторов станции, пока есть угроза ядерной безопасности. Сейчас они находятся в режиме «холодного останова».
Глава Запорожской области Евгений Балицкий также сообщил, что беспилотник ВСУ атаковал в Энергодаре автомобильную стоянку, расположенную в 300 м от реактора ЗАЭС.
Читайте РБК в Telegram.
Что известно о первом подтвержденном разговоре Путина и Трампа о конфликте на Украине
Индекс Мосбиржи взлетел выше 3100 пунктов после разговора Трампа и Путина
Трамп назвал разговор с Путиным «очень продуктивным»
Кремль опубликовал сообщение по итогам телефонного разговора Путина и Трампа
Песков: Трамп с Путиным разговаривали полтора часа
Курс доллара на рынке Форекс упал ниже ₽94 впервые с октября
Politico раскрыла, как европейские страны сменили позицию по Украине
Какие инциденты происходили с подводными кабелями на Балтике. Карта
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Как выглядели очки, защищавшие людей древности от непогоды