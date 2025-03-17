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Военная операция на Украине ,  
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Из освобожденных районов Курской области эвакуировали 423 человека

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: EPA / ТАСС
Фото: EPA / ТАСС

Более 400 человек эвакуировали из освобожденных населенных пунктов в Курской области к понедельнику, 17 марта 2025 года. Об этом сообщил РБК временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.

«По состоянию на 13:00 эвакуированы 423 человека, из них 15 детей», — сказал он.

По состоянию на 15 марта, было эвакуировано 275 человек. В тот же день из курского приграничья вывезли 34 человека. В общей сложности среди эвакуированных числились 11 детей.

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12 марта 2025 года начальник Генерального штаба Валерий Герасимов в ходе доклада президенту Владимиру Путину сообщил, что российские военные освободили в Курской области более 1,1 тыс. кв. км территории — это свыше 86% от площади, ранее занятой ВСУ. В свою очередь, Путин предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль государственной границы.

На следующий день Минобороны России сообщило об освобождении города Суджа, над которым украинские военные удерживали контроль с августа 2024 года. Также были освобождены населенные пункты Меловой и Подол.

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Александр Хинштейн

политик, врио губернатора Курской области
26 октября 1974 года
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