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За три дня из освобожденных населенных пунктов Курской области были эвакуированы 275 человек, сообщил в телеграм-канале врио главы региона Александр Хинштейн.

Он уточнил, что за сегодняшний день, 15 марта, из курского приграничья вывезли 34 человека. В общей сложности среди эвакуированных 11 детей.

Большая часть жителей находятся в пунктах временного размещения (ПВР), около 100 человек забрали к себе родственники.

«Все люди обеспечены спальными местами, едой, гуманитарной, медицинской, психологической и юридической помощью», — подчеркнул президент и отметил, что эвакуация продолжается.

За последнюю неделю российские военные освободили в Курской области 28 населенных пунктов, в том числе Суджу — единственный город, который смогли занять ВСУ с момента вторжения в регион в августе 2024 года. Перед взятием Суджи российский Генштаб отчитывался, что освободить удалось 86% территории, занятой украинскими военными, — более 1100 из 1268 кв. км.

В МЧС двумя днями ранее сообщили, что 90% эвакуированных из Суджанского района числились в списках без вести пропавших. Количество людей, вывезенных из Суджи и окрестных сел, на тот момент достигало примерно сотни.

С 15 марта в регионе введены ограничения на посещение и перемещение гражданских лиц в ряде приграничных населенных пунктов. Оперштаб Курской области назвал эти территории «потенциально опасными», так как их еще не проверили саперы.