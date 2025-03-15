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Военная операция на Украине ,  
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Хинштейн рассказал об эвакуации людей из освобожденных курских районов

Число эвакуированных из освобожденных районов Курской области выросло до 275
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Максим Григорьев / ТАСС
Фото: Максим Григорьев / ТАСС

За три дня из освобожденных населенных пунктов Курской области были эвакуированы 275 человек, сообщил в телеграм-канале врио главы региона Александр Хинштейн.

Он уточнил, что за сегодняшний день, 15 марта, из курского приграничья вывезли 34 человека. В общей сложности среди эвакуированных 11 детей.

Большая часть жителей находятся в пунктах временного размещения (ПВР), около 100 человек забрали к себе родственники.

«Все люди обеспечены спальными местами, едой, гуманитарной, медицинской, психологической и юридической помощью», — подчеркнул президент и отметил, что эвакуация продолжается.

Из освобожденных пунктов в Курской области эвакуировали 209 человек
Политика
Фото:Алексей Белкин / news.ru / ТАСС

За последнюю неделю российские военные освободили в Курской области 28 населенных пунктов, в том числе Суджу — единственный город, который смогли занять ВСУ с момента вторжения в регион в августе 2024 года. Перед взятием Суджи российский Генштаб отчитывался, что освободить удалось 86% территории, занятой украинскими военными, — более 1100 из 1268 кв. км.

В МЧС двумя днями ранее сообщили, что 90% эвакуированных из Суджанского района числились в списках без вести пропавших. Количество людей, вывезенных из Суджи и окрестных сел, на тот момент достигало примерно сотни.

С 15 марта в регионе введены ограничения на посещение и перемещение гражданских лиц в ряде приграничных населенных пунктов. Оперштаб Курской области назвал эти территории «потенциально опасными», так как их еще не проверили саперы.

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Александр Хинштейн Курская область эвакуация
Александр Хинштейн фото

Александр Хинштейн

политик, врио губернатора Курской области
26 октября 1974 года
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