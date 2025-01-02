В МВД сообщили о новой схеме мошенничества через приложения ЖКХ

Мошенники начали просить граждан об установке приложения якобы для оплаты счетов за коммунальные услуги или записи к врачу, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

Злоумышленники взламывают аккаунты людей в соцсетях и рассылают через них ссылки на заполнение различных форм.

«Аферисты при этом представляются по телефону работниками управляющих компаний или медицинских учреждений и предлагают установить новое приложение для оплаты счетов за услуги ЖКХ или записи на прием к врачу», — отметили в ведомстве.

Однако предлагаемые программы преступники используют для получения удаленного доступа к смартфонам и кражи денег.

В МВД призвали россиян не загружать сомнительные ссылки, не устанавливать подозрительные приложения и проверять адреса сайтов перед вводом конфиденциальной информации.

В конце декабря ведомство назвало наиболее крупную сумму, переведенную мошенникам в 2024 году. Один из обманутых аферистам россиян перевел им около 180 млн руб. Средства переводились на счета злоумышленников без привлечения курьеров.

В МВД обратили внимание на то, что злоумышленники стали тщательнее координировать действия потерпевших, вовлекая их в оформление кредитов и займов и другую активность.