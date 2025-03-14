Россиян предупредили о схеме мошенников с вакцинацией от бешенства
Мошенники начали расклеивать в Москве объявления о проведении вакцинации животных от бешенства, сообщили в «Мосветобъединении».
«Внимание к жителям у кого дома есть кошки которые лето проводят на дачах государственная ветеринарная служба проводит вакцинацию против бешенства врачи приходят на квартиру к жильцам <...> просьба открыть дверь», — говорится в объявлении (пунктуация и орфография первоисточника сохранены. — РБК).
По данным «Мосветобъединения», подобные объявления, в частности, появились в Западном округе у подъездов жилых домов. В организации подчеркнули, что они не имеют отношения к госветслужбе Москвы.
«Госветслужба не проводит обходов квартир для вакцинации от бешенства. Бесплатная вакцинация проводится в государственных ветклиниках или временных прививочных пунктах», — добавили там и напомнили, что ветврача на дом можно вызвать только по индивидуальной заявке.
Ранее МВД предостерегло россиян от сдачи в аренду аккаунтов в соцсетях. По словам представителя МВД Ирины Волк, это может грозить привлечением к ответственности.
По ее словам, у аферистов есть спрос на учетные записи, зарегистрированные в России несколько лет назад. Часто мошенники обращаются с предложением о покупке либо об аренде соцсетей к детям в чатах онлайн-игр и в популярных телеграм-каналах.
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