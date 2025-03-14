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Россиян предупредили о схеме мошенников с вакцинацией от бешенства

В Москве мошенники начали предлагать вакцинацию против бешенства для животных
Фото: ГБУ «Мосветобъединение»
Фото: ГБУ «Мосветобъединение»

Мошенники начали расклеивать в Москве объявления о проведении вакцинации животных от бешенства, сообщили в «Мосветобъединении».

«Внимание к жителям у кого дома есть кошки которые лето проводят на дачах государственная ветеринарная служба проводит вакцинацию против бешенства врачи приходят на квартиру к жильцам <...> просьба открыть дверь», — говорится в объявлении (пунктуация и орфография первоисточника сохранены. — РБК).

По данным «Мосветобъединения», подобные объявления, в частности, появились в Западном округе у подъездов жилых домов. В организации подчеркнули, что они не имеют отношения к госветслужбе Москвы.

«Госветслужба не проводит обходов квартир для вакцинации от бешенства. Бесплатная вакцинация проводится в государственных ветклиниках или временных прививочных пунктах», — добавили там и напомнили, что ветврача на дом можно вызвать только по индивидуальной заявке.

ВТБ предупредил о схеме мошенников с выкупом несуществующих посылок
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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Ранее МВД предостерегло россиян от сдачи в аренду аккаунтов в соцсетях. По словам представителя МВД Ирины Волк, это может грозить привлечением к ответственности.

По ее словам, у аферистов есть спрос на учетные записи, зарегистрированные в России несколько лет назад. Часто мошенники обращаются с предложением о покупке либо об аренде соцсетей к детям в чатах онлайн-игр и в популярных телеграм-каналах.

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Теги
мошенничество ветеринарная служба Москва
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