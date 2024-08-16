ВТБ раскрыл три схемы мошенничества против пенсионеров

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Почти в половине случаев обмана пенсионеров мошенники используют три схемы, чтобы выманить личные данные для хищения денег, сообщила «РИА Новости» пресс-служба ВТБ.

По данным банка, злоумышленники обманывают пожилых людей словами о якобы перерасчете пенсии, оформлении полиса ОМС и скидках на жилищно-коммунальные услуги. «Суммарно на эти три сценария приходится около половины всех мошеннических атак на пенсионеров», — отметили в ВТБ.

Первая схема заключается в том, что мошенники по телефону представляются сотрудниками Социального фонда, обещают пересчитать и увеличить пенсию под предлогом оформления заявления. Они просят назвать личные данные, код из СМС или установить специальное приложение для доступа к смартфону жертвы. Таким образом, СМС открывает им доступ к аккаунту пенсионера на портале «Госуслуг», что позволяет мошенникам брать на чужое имя кредиты или перехватить доступ к банку.

Вторая схема — злоумышленники звонят от имени некой страховой компании и убеждают срочно «продлить» полис ОМС. Для этого жертва должна скачать фейковое приложение Минздрава, которое на самом деле является вредоносной программой, взламывающей устройство. Другой вариант этой же схемы — мошенники просят код из СМС, чтобы зайти на «Госуслуги» пожилого человека.

По третьей схеме пенсионеру рассказывают о фальшивой акции, в рамках которой якобы предоставляются скидки пожилым людям на ЖКУ. Для подтверждения того, что пользователь действительно является пенсионером, мошенники запрашивают персональные данные и вновь код из СМС.

15 августа зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, какими словами чаще всего пользуются мошенники, по которым их можно распознать. Злоумышленники, звонящие россиянам с просьбой перевести деньги, используют следующие слова и фразы: «ФСБ», «МВД», «Центральный банк», «безопасный счет», «сообщите код из СМС / данные карты / паспорта / СНИЛС». Кузнецов призвал сразу прекращать общение с незнакомцем, если хоть одно из этих слов было произнесено им в разговоре.