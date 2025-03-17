Запрет ЕС на доступ к SWIFT для 11 российских банков заработает 17 марта

Евросоюз с 17 марта отключает от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT 11 российских банков и две небанковских кредитных организации. Решение принято в рамках нового 16-го пакета санкций.

В конце февраля ЕС утвердил 16-й по счету санкционный список, куда вошли как экономические, так и персональные ограничения. В Еврокомиссии заявили, что запрет на доступ к SWIFT коснется организаций, которые «считаются важными для российской финансовой и банковской систем».

В частности, речь идет о банках «Ак Барс», «Уралсиб», «Синара», банк «Точка», НРБанк, Росэксимбанк, Примсоцбанк, ББР Банк, Кузнецкбизнесбанк, Кубань Кредит Банк, Мир Бизнес Банк, а также о небанковских кредитных организациях «Платежный конструктор» и «Петербургский расчетный центр».

Банки используют SWIFT при проведении международных расчетов, поэтому отключение от этой системы может усложнить трансграничные переводы. По словам советника коллегии адвокатов Pen & Paper Романа Кузьмина, с отключением от SWIFT банки не смогут использовать эту систему для проведения платежей даже с дружественными финансовыми институтами.

В марте МИД России в ответ на 16-й пакет санкций ЕС расширил российский стоп-лист. Москва внесла в него представителей силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран Евросоюза, граждан, ответственных за военную поддержку Киева, за деятельность, «направленную на подрыв территориальной целостности России», и за блокаду российских судов и грузов в Балтийском море.