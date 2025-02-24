16-й пакет санкций Евросоюза. Что важно знать

В третью годовщину начала российской военной операции на Украине ЕС ввел 16-й пакет санкций, который на бумаге является одним из самых крупных. Какие новые санкции утвердил Брюссель и какие у них будут последствия — в разборе РБК

Фото: Francisco Seco / AP / ТАСС

В понедельник, 24 февраля 2025 года, Совет Евросоюза утвердил 16-й по счету пакет общеевропейских санкций в отношении России, приурочив его к третьей годовщине начала военной операции России на Украине. По мнению Евросоюза, пакет является «широкомасштабным» и затрагивает «жизненно важные сектора российской экономики».

Кто попал под индивидуальные санкции

Опубликованы поправки, во-первых, к санкционному регламенту 269/2014, по которому вводятся персональные санкции: в список лиц, чьи активы в европейских юрисдикциях подлежат заморозке и с которыми европейским компаниям запрещается вести бизнес, добавлены 48 человек и 35 организаций. Среди них — председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин, основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков, два северокорейских военачальника (с пояснением, что армия КНДР вовлечена в военный конфликт на Украине), Владимир Колбин (которого в ЕС называют сыном «друга детства президента Владимира Путина» Петра Колбина), телеведущая Юлия Барановская, бизнесмен Альберт Авдолян, комик Михаил Галустян, Физико-технический институт имени А.Ф. Иоффе РАН, Президентская академия (РАНХиГС), китайская China Head Aerospace Technology Company (поставщик топографических данных для российской фирмы «Ракурс», которую ЕС называет поставщиком Минобороны), Зеленоградский нанотехнологический центр, Черноморский банк развития и реконструкции (ЧБРР), биржа криптовалют Garantex и др.

Остальные организации (включая ряд российских банков) добавлены в другие списки, которые не являются блокирующими, но ограничивают или запрещают определенные виды транзакций. В то же время некоторые послабления сделаны для уже внесенных в блокирующий список организаций: так, ЕС разрешил платежи в адрес Научно-исследовательского института приборостроения имени В.В. Тихомирова за товары и услуги, которые предприятие поставляет или оказывает для технического обслуживания 3-й линии метро Будапешта (Венгрия).

Что самое важное в новых персональных санкциях

Одно из самых значимых нововведений 16-го санкционного пакета — добавление двух новых критериев для наложения санкций ЕС: поддержка российского военно-промышленного комплекса и причастность к «теневому флоту», считает основатель бельгийской YS Advisors, специалист по санкциям Юрий Шумилов. В частности, после этого в список, вероятно, могут включаться капитаны судов, логистические компании, те, кто фрахтует эти танкеры, и т.д., рассуждает он.

ЕС вводит санкции по определенным критериям (в частности, это нужно для того, чтобы санкционные решения не выглядели произвольными и выдерживали обжалование в европейском суде). До настоящего времени их было уже десять (например, «физические и юридические лица, материально или финансово поддерживающие российское правительство или получающие выгоду от него»). Один из двух новых критериев для санкций ЕС касается лиц или компаний, в собственности, под контролем или под управлением которых находятся суда, перевозящие российские нефть или нефтепродукты с применением «нерегулярных и высокорисковых судоходных практик». Совет ЕС поясняет, что к таким практикам, например, относится работа без надлежащей страховки, что создает риски для безопасности и экологии для ЕС, в том числе для стран с выходом к морю. Кроме того, санкции будут вводиться против лиц, компаний и организаций, составляющих часть «военного и промышленного комплекса» (military and industrial complex) России; оказывающих финансовую или материальную поддержку российскому ВПК или извлекающих выгоду из взаимодействия с ним.

Из материалов Евросоюза пока не ясно, что будет пониматься под «военным и промышленным комплексом», насколько широко будет трактоваться это понятие. Для сравнения: администрация бывшего президента США Джо Байдена относилась к этому понятию расширительно, понимая под ним любых лиц и любые организации, работающие в технологическом, оборонном, строительном, аэрокосмическом и обрабатывающем секторах российской экономики, а также всех лиц и все компании, попавшие под американские санкции на основании байденовского указа № 14024. Также не ясно, попал ли кто-то из внесенных в санкционный список 24 февраля 2025 года туда именно по новому критерию: только в одном случае (АО «Ново-Вятка») компания прямо названа «частью российского ВПК» (part of the Russian military-industrial complex), но формулировка все равно не такая, как в критерии.

Партнер юрфирмы Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle Елена Клоницкая также обращает внимание на добавление новых санкционных критериев. Она напоминает, что резолюция ассамблеи Международной морской организации (IMO), на которую ссылается Совет ЕС, относит к «теневому флоту» следующие категории судов: «на этих судах намеренно отключаются судовые автоматические идентификационные системы (АИС) или производятся манипуляции их данными в нарушение руководящих указаний по правомерному отключению АИС <...>», а также эти суда «не обслуживаются надлежащим образом, непонятно кому принадлежат, не имеют страховки и скрывают место назначения или происхождения груза».

Как расширились секторальные санкции

Опубликованы также поправки (размером почти 390 страниц) к санкционному регламенту 833/2014, определяющему набор секторальных ограничительных мер. Так, ЕС запретил импорт в страны блока первичного алюминия из России (код 7601 ТН ВЭД «Алюминий необработанный») — вдобавок к эмбарго на поставки российской алюминиевой продукции (проволока, фольга, трубы и т.д.), введенному в конце 2023 года в рамках 12-го пакета.

Однако полный запрет фактически вступит в силу только с конца 2026 года, а в годовой период с 25 февраля 2025 года по 26 февраля 2026-го европейским импортерам будет разрешено ввезти из России 275 тыс. т необработанного алюминия, что равняется 80% европейского импорта металла из России за прошлый год. До конца 2026 года можно будет импортировать еще 50 тыс. т алюминия по контрактам, заключенным «до 25 февраля 2025 года».

В Еврокомиссии объясняют, что импорт российского алюминия и так последовательно сокращается: если в 2020 году на российский продукт приходилось 16% всего импорта первичного алюминия в ЕС, то по итогам 2024 года зависимость снизилась до 6%. «Альтернативы доступны более чем из 15 стран <...> на условиях, схожих с теми, на которых ввозился металл из России», — утверждает исполнительный орган ЕС.

Согласно данным Eurostat, изученным РБК, в 2024 году страны ЕС ввезли 340 тыс. т российского необработанного алюминия на €828 млн (больше всего — Испания, €140 млн, а также Италия и Польша — по €120 млн). В 2023 году эти показатели составляли 512 тыс. т, или €1,25 млрд. По данным ING, Евросоюз заместил российский алюминий поставками с Ближнего Востока, из Индии, Юго-Восточной Азии, тогда как Россия стала поставлять больше алюминия в Китай. Как писал РБК, в 2024 году импорт в Китай необработанного алюминия из России вырос в стоимостном выражении на 25%, до $3,5 млрд, хотя в физическом измерении поставки остались на уровне 2023 года — 1,2 млн т.

Какие дополнительные санкции введены против банков

Евросоюз с 17 марта 2025 года отключает от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT (базируется в Бельгии) 13 региональных банков, которые «считаются важными для российской финансовой и банковской систем», следует из сообщения Еврокомиссии. Это банк «Ак Барс», «Уралсиб», «Синара», банк «Точка», НРБанк, Росэксимбанк, Примсоцбанк, ББР Банк, Кузнецкбизнесбанк, Кубань Кредит Банк, Мир Бизнес Банк, а также расчетная небанковская кредитная организация «Платежный конструктор» и небанковская кредитная организация «Петербургский расчетный центр».

Однако эти банки не были внесены в список блокирующих санкций ЕС по регламенту 269/2014.

Банки используют SWIFT при проведении международных расчетов, поэтому отключение от этой системы может усложнить трансграничные переводы. Однако более половины кредитных организаций, против которых ЕС ввел ограничения 24 февраля, уже находились под блокирующими санкциями США, а значит, могли иметь сложности с международными операциями в валюте. Формально введение санкций США не ведет к отключению банка от SWIFT, но на практике, вероятно, введение санкций США привело к существенному ограничению контрагентов, с которыми подсанкционные банки могли осуществлять переводы, разъясняет советник коллегии адвокатов Pen & Paper Роман Кузьмин. «С отключением от SWIFT их способность осуществлять международные платежи, вероятно, окажется ограничена еще сильнее, так как они не смогут использовать SWIFT для проведения платежей даже с дружественными финансовыми институтами», — считает юрист.

Так, Росэксимбанк находится под ограничениями США как «дочка» российской госкорпорации ВЭБ еще с 22 февраля 2022 года. «Уралсиб» и «Ак Барс» попали под блокирующие санкции США в 2023 году, «Синара», банк «Точка», Примсоцбанк, НРБанк, ББР Банк — в 2024 году. Мир Бизнес Банк является 100-процентной «дочкой» крупного банка Ирана (Банк Мелли Иран), который также находится под санкциями США.

«На возможности «Точки» отключение SWIFT не повлияет. Трансграничные платежи для клиентов «Точки» доступны и без этой системы. Сейчас все трансграничные платежи проходят по альтернативным каналам и преимущественно в национальных валютах», — сказал РБК представитель кредитной организации.

Роль региональных банков в трансграничных переводах в России действительно возросла после введения санкций против крупных системообразующих банков, и часть банков из списка до сегодняшнего дня сохраняли доступ к международным операциям, поэтому их отключение от SWIFT в краткосрочной перспективе может создать дополнительные риски для российской экономики, считает управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова. Однако к коллапсу или полной остановке внешнеэкономической деятельности это не приведет, так как рынок достаточно быстро подстроится под новые реалии, добавляет партнер Novator Legal Group Илья Сорокин.

Также ЕС ввел санкции против трех иностранных кредитных организаций за использование российского аналога SWIFT — Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России. Под ограничения попали белорусские БелВЭБ Банк и Белгазпромбанк («дочка» Газпромбанка), а также «ВТБ Шанхай» (филиал банка ВТБ в Китае) — теперь им запрещено проводить операции с банками ЕС. Такие санкции — против финансовых институтов, зарегистрированных за пределами России, — введены Евросоюзом впервые, отмечается в сообщении Совета ЕС. Принципиальную возможность вводить такие ограничения Евросоюз утвердил летом 2024 года.

Первые угрозы за использование системы СПФС были озвучены Минфином США в ноябре 2024 года, ЕС стал первопроходцем в данной теме, обращает внимание руководитель группы по работе с банками юридической компании Amond & Smith Иван Тихоненок: «Это вызовет некоторые сложности в расчетах, но не очень сильные. Существенная часть иностранных банков, которые подключены к СПФС, не стремятся разглашать эту информацию и не выносят ее в публичное пространство. Факт наличия операций с Россией у того или иного банка можно выявить только после проведения аудита или внешней проверки, что снижает риск попадания под санкции ЕС». Однако банки, сотрудничающие с СПФС, еще более усложнят проверки клиентов, чтобы снизить риски разглашения, что скажется на скорости и стоимости проведения международных платежей, считает Тихоненок. Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов 24 февраля предложил «не переоценивать санкционную значимость этих шагов».

Зачем введен запрет на поставки игровых контроллеров

Как и анонсировалось ранее, ЕС распространил ограничения на экспорт в Россию товаров двойного назначения на «контроллеры для видеоигр, игровые контроллеры, контроллеры летных симуляторов, геймпады, джойстики и другие устройства ввода для видеоигровых консолей или развлекательных систем». Еврокомиссия объясняет такой запрет тем, что подобные устройства якобы используются российской армией для управления беспилотниками в боевых действиях на Украине.

Как показывает доступная международная внешнеторговая статистика ООН, Россия получает игровые консоли в основном из таких юрисдикций, как Гонконг, Китай, ОАЭ. «Приставки и игровые консоли не производятся в Европе, нет проблем. Джойстики запретят — европейцы их тоже не производят. Так что все будет хорошо», — прокомментировал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

С 2022 года игровые консоли Xbox и PlayStation ввозятся в Россию по механизму параллельного импорта, поставки этих устройств самими производителями не осуществляются, сообщили РБК в пресс-службе группы «М.Видео-Эльдорадо». «Несмотря на уход представителей брендов из России, сейчас в сети «М.Видео-Эльдорадо» представлен широкий ассортимент игровых устройств и аксессуаров этих производителей, включая последнюю модель PlayStation 5 Pro и Xbox Series X. Также мы готовимся к старту продаж Nintendo Switch 2», — указали там.

«Мы ожидаем, что дополнительные ограничительные меры со стороны ЕС не окажут значимого влияния на наличие ассортимента Xbox, PlayStation и Nintendo в России. Что касается геймпадов, то мы не ввозим данные аксессуары из стран ЕС, они поставляются на наш рынок другими путями», — уточнили в пресс-службе ретейлера.

«Консоли Xbox и PlayStation — это не европейские товары, основной их поток в Россию идет из Китая, Арабских Эмиратов, Казахстана и других дружественных стран. Поэтому включение их, а также отдельно игровых контроллеров в санкционный список ЕС — это в большей степени популизм. Можно изъять коробку с консолью на границе Эстонии и России, но не остановить поставку из ОАЭ. Так что российский геймер никаких особых изменений или дефицита приставок не увидит», — подчеркнули в поставщике электроники «Марвел-Дистрибуция».

Что еще есть в санкционном пакете ЕС

Также ЕС ввел обязательство «доносить» в двухнедельный срок о любых подозрительных сделках, связанных с возможным обходом ограничительных мер ЕС, в специально организованные агентства по финансовой разведке в странах — членах ЕС, указывает Клоницкая. К категории обязанных относятся кредитные и финансовые учреждения, аудиторы, внешние бухгалтеры, консультанты по налогам, нотариусы, юристы, представляющие интересы клиентов в финансовых сделках или сделках с недвижимостью, или сделках по приобретению или продаже бизнеса, лица, оказывающие услуги управления трастами и компаниями, продавцы объектов искусства и т.д.

Наиболее серьезные ограничения из нового пакета связаны с запретом доступа отдельным судам к портам ЕС, считает адвокат «Некторов, Савельев и партнеры» Глеб Бойко. «Полагаю, что это наиболее масштабная мера, которая затрудняет экспорт российских энергоресурсов», — прокомментировал он. ЕС внес в специальный перечень 74 судна, причисляемого к «теневому флоту»: этим судам запрещено заходить в европейские порты, европейские операторы не смогут оказывать им широкий спектр морских услуг.

Кроме того, Совет ЕС расширил возможности для компаний требовать компенсации в европейских судах за ущерб, причиненный решениями российских судов, — например, в результате взысканий на имущество иностранной компании в России по ст. 248 Арбитражного процессуального кодекса (если такая иностранная компания, например, отказалась исполнять свои обязательства перед российской компанией, сославшись на европейские санкции). Механизм, позволяющий европейским компаниям требовать такой компенсации, был введен летом 2024 года. Отмечалось, что для того, чтобы он был эффективен, у российской компании должны быть активы на территории Евросоюза.

Теперь, если ни один суд в Евросоюзе не имеет формальной юрисдикции над таким кейсом, суд «в исключительных обстоятельствах» все равно может заслушать такое дело, если имеется «достаточная связь» с этим государством ЕС. «Совет ЕС старается максимально расширить юрисдикцию национальных судов государств — членов ЕС. Такое положение могло быть добавлено в том числе для того, чтобы в суде соответствующего государства-члена компенсировать убытки дочерних компаний европейских лиц, в том числе российских дочерних компаний», — говорит Бойко. Кроме того, теперь компании ЕС смогут требовать возмещения убытков, понесенных в связи с исками лиц, которые сами не находятся в санкционном списке, но контролируют лиц, в нем находящихся, добавляет Клоницкая.