Хуситы заявили, что удары США по Йемену не останутся без ответа

Удары США по Йемену не останутся без ответа, заявило политическое бюро военизированной группировки «Ансар Аллах» (хуситы, правят на большей территории севера Йемена), передает Almasirah.

МИД Йемена также заявил, что страна будет защищать себя «всем, что у нее есть, и агрессия [США] только усилит нашу решимость поддерживать палестинский народ» в конфликте ХАМАС и Израиля. Как сообщили в ведомстве, нападение произошло в свете восстановления возобновления морского эмбарго «в отношении сионистских (израильских. — РБК) судов».

15 марта президент США Дональд Трамп объявил о начале военных действий против йеменских хуситов. Целью этой операции он назвал восстановление свободного судоходства.

Хуситы поддержали палестинское движение ХАМАС после начала конфликта с Израилем в октябре 2023 года и объявили о намерении атаковать корабли и суда, связанные с еврейским государством. Однако ударам подверглись и коммерческие суда третьих стран, которые оказались вынуждены выбирать обходные маршруты. В том числе были атакованы несколько американских кораблей. Также хуситы наносили удары и по военным судам США.