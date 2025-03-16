Захарова назвала фейками сообщения о снятии санкций с Рубио

Марко Рубио (Фото: Saul Loeb / Reuters)

Информация о снятии антироссийских санкций с государственного секретаря США Марко Рубио является фейком. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила ТАСС.

«На данный момент санкции не сняты. Это фейк», — сказала дипломат.

Рубио попал под российские санкции в мае 2022 года, с тех пор ему запрещен въезд на территорию России. Тогда нынешний глава Госдепа еще был сенатором от Флориды.

В ноябре 2024 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил ТАСС, что санкции против Рубио не будут отменены до тех пор, пока под ограничениями остается глава МИД России Сергей Лавров.

Накануне, 15 марта 2025 года, Марко Рубио по телефону проинформировал Сергея Лаврова о решении Вашингтона начать военную операцию против йеменских хуситов. Американский дипломат сообщил российскому коллеге, что боевые действия будут идти в регионе Красного моря.

В МИД России, комментируя начало боевых действий, призвали американскую сторону «к немедленному прекращению силы и указали на важность для всех сторон вступления в политический диалог с целью нахождения решения, исключающего дальнейшее кровопролитие».

По последним данным Минздрава Йемена, число погибших в результате авиаударов США возросло до 31, еще свыше 100 человек получили ранения.