 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Захарова назвала фейками сообщения о снятии санкций с Рубио

Сюжет
Война санкций
Марко Рубио
Марко Рубио (Фото: Saul Loeb / Reuters)

Информация о снятии антироссийских санкций с государственного секретаря США Марко Рубио является фейком. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила ТАСС.

«На данный момент санкции не сняты. Это фейк», — сказала дипломат.

ЕС снял санкции с четырех россиян
Политика
Михаил Дегтярев

Рубио попал под российские санкции в мае 2022 года, с тех пор ему запрещен въезд на территорию России. Тогда нынешний глава Госдепа еще был сенатором от Флориды.

В ноябре 2024 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил ТАСС, что санкции против Рубио не будут отменены до тех пор, пока под ограничениями остается глава МИД России Сергей Лавров.

Накануне, 15 марта 2025 года, Марко Рубио по телефону проинформировал Сергея Лаврова о решении Вашингтона начать военную операцию против йеменских хуситов. Американский дипломат сообщил российскому коллеге, что боевые действия будут идти в регионе Красного моря.

В МИД России, комментируя начало боевых действий, призвали американскую сторону «к немедленному прекращению силы и указали на важность для всех сторон вступления в политический диалог с целью нахождения решения, исключающего дальнейшее кровопролитие».

По последним данным Минздрава Йемена, число погибших в результате авиаударов США возросло до 31, еще свыше 100 человек получили ранения.

Читайте РБК в Telegram.

«Мы провели очень хорошие и продуктивные переговоры с Путиным» — Трамп

Путин назвал условие прекращения боевых действий

ЕС исключил из санкционных списков министра и несколько бизнесменов

Лукашенко заявил, что объединения России и Белоруссии в ближайшее время не произойдет

«Орешник» скоро поступит на вооружение белорусской армии

Собянин рассказал об изменениях в «Лужниках»

Квартиры до ₽5 млн: что можно купить за такую сумму в Москве

Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика

Apple внедрит новую функцию в AirPods

Как изменятся ПДД для самокатов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Госдепартамент США госсекретарь Марко Рубио санкции МИД Мария Захарова
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Марко Рубио фото

Марко Рубио

политик, госсекретарь США
28 мая 1971 года
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Материалы по теме
МИД раскрыл темы переговоров Рубио и Лаврова
Политика
Рубио провел переговоры с Лавровым
Политика
Рубио указал на разные позиции США и Европы насчет санкций против России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 15 марта
EUR ЦБ: 93,61 (-0,65) Инвестиции, 14 мар, 17:45 Курс доллара на 15 марта
USD ЦБ: 85,57 (-1,05) Инвестиции, 14 мар, 17:45
Представитель Эйдельштейна опроверг уклонение актера от явки в военкоматОбщество, 14:44
Трамп решил снять статус заповедников со священных для индейцев земельПолитика, 14:38
Захарова назвала фейками сообщения о снятии санкций с РубиоПолитика, 14:29
Большунов проиграл почти три секунды лидеру в спринте на Кубке РоссииСпорт, 14:21
В ЕЦБ сравнили влияние Трампа и пандемии COVID на мировую экономикуПолитика, 14:16
С космодрома Плесецк запустили «Ангару» с военными спутникамиПолитика, 14:03
Захарян выбыл на несколько недель из-за рецидива травмыСпорт, 13:59
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
В Брянской области при атаке украинского дрона погиб водитель трактораОбщество, 13:37
Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в календарном месяцеСпорт, 13:36
МИД Украины заявил о продолжении операции в Курской областиПолитика, 13:34
Минобороны показало кадры эвакуации жителей из освобожденной СуджиПолитика, 13:15
Рогов заявил об уничтожении в Запорожской области члена «Правого сектора»Общество, 13:12
Сыгравшего на ноль российского вратаря признали третьей звездой дня в НХЛСпорт, 12:49
Синоптик рассказал о ночных январских морозах в ПодмосковьеОбщество, 12:45