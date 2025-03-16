МИД раскрыл темы переговоров Рубио и Лаврова

МИД: Рубио сообщил Лаврову о начале США операции против хуситов в Красном море

Рубио сообщил Лаврову о начале США операции против хуситов, министр выступил против применения силы. Также политики обсудили реализацию договоренностей, достигнутых на переговорах в Эр-Рияде

Госсекретарь США Марко Рубио по телефону проинформировал российского коллегу Сергея Лаврова о решении Вашингтона начать военную операцию против йеменских хуситов, сообщил МИД.

США начали крупномасштабную операцию в ночь на 16 марта. Рубио уведомил Лаврова, что боевые действия будут идти регионе Красного моря.

Переговоры глав дипломатических ведомств состоялись накануне вечером. Как отметили в российском МИДе, их провели по инициативе американской стороны.

«В ответ на изложенную американским представителем аргументацию Лавров подчеркнул необходимость немедленного прекращения применения силы, важность для всех сторон вступления в политический диалог с целью нахождения решения, исключающего дальнейшее кровопролитие», — сказано в заявлении МИДа.

Также политики обсудили реализацию договоренностей, достигнутых на переговорах делегаций России и США в Эр-Рияде 18 февраля.

Переговоры в Саудовской Аравии прошли 18 февраля. По их итогам Москва и Вашингтон договорились определить команды на высоком уровне для начала работы по урегулированию конфликта на Украине; восстановить нормальную работу своих посольств; начать работу по «устранению раздражителей в двусторонних отношениях» и др. После встречи в Эр-Рияде еще одна состоялась в Стамбуле в конце февраля. Тогда стороны обсудили обеспечение беспрепятственного финансирования дипмиссий, создание условий для работы дипломатов. Также Москва предложила США рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения.

Президент США Дональд Трамп, объявляя о начале операции против йеменских хуситов, заявил, что эти повстанцы «ведут непрекращающуюся кампанию пиратства, насилия и терроризма против американских и других кораблей, самолетов и беспилотников». По его словам, нападения хуситов в районе Красного моря обошлись американской и мировой экономике «во многие миллиарды долларов» и подвергли риску «жизни невинных людей».

МИД Йемена заявил, что агрессия со стороны США возникла «на фоне восстановления спокойствия в Красном море». «Целью американско-британской агрессии является попытка заставить Йемен отказаться от своей позиции поддержки палестинского народа и защиты сионистского образования», — говорится в заявлении ведомства. Под «сионистским образованием» имеется в виду Израиль. 12 марта «Ансар Аллах» заявило, что атаки на корабли будут возобновлены после перерыва. МИД Йемена заявил, что страна будет защищать себя, хуситы пообещали ответ на действия США.

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