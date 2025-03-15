Путин, Лукашенко, Алиев и Рахмон проведут встречу 9 мая
Президенты России, Белоруссии, Таджикистана и Азербайджана — Владимир Путин, Александр Лукашенко, Эмомали Рахмон и Ильхам Алиев — проведут встречу 9 мая в Москве, сообщила пресс-служба Кремля.
Стороны провели телефонный разговор: проводящие неформальную встречу Путин, Рахмон и Лукашенко позвонили Алиеву.
«Состоялся <...> дружеский разговор, в ходе которого лидеры обсудили целый ряд актуальных вопросов дальнейшего развития межгосударственных отношений», — отметили в Кремле.
Стороны договорились встретиться в ходе торжественных мероприятий в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В сентябре 2024 года в Кремле заявили, что на юбилейный парад в Москве не будут приглашены лидеры недружественных России стран.
Ранее приглашение на праздник приняли председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. 14 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что приедет в Москву на 9 Мая.
Читайте РБК в Telegram.
«Мы провели очень хорошие и продуктивные переговоры с Путиным» — Трамп
Путин назвал условие прекращения боевых действий
ЕС исключил из санкционных списков министра и несколько бизнесменов
Лукашенко заявил, что объединения России и Белоруссии в ближайшее время не произойдет
«Орешник» скоро поступит на вооружение белорусской армии
Собянин рассказал об изменениях в «Лужниках»
Квартиры до ₽5 млн: что можно купить за такую сумму в Москве
Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика
Apple внедрит новую функцию в AirPods
Как изменятся ПДД для самокатов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов