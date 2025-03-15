Путин, Лукашенко, Алиев и Рахмон проведут встречу 9 мая

Ильхам Алиев, Владимир Путин, Эмомали Рахмон и Александр Лукашенко (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Президенты России, Белоруссии, Таджикистана и Азербайджана — Владимир Путин, Александр Лукашенко, Эмомали Рахмон и Ильхам Алиев — проведут встречу 9 мая в Москве, сообщила пресс-служба Кремля.

Стороны провели телефонный разговор: проводящие неформальную встречу Путин, Рахмон и Лукашенко позвонили Алиеву.

«Состоялся <...> дружеский разговор, в ходе которого лидеры обсудили целый ряд актуальных вопросов дальнейшего развития межгосударственных отношений», — отметили в Кремле.

Стороны договорились встретиться в ходе торжественных мероприятий в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В сентябре 2024 года в Кремле заявили, что на юбилейный парад в Москве не будут приглашены лидеры недружественных России стран.

Ранее приглашение на праздник приняли председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. 14 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что приедет в Москву на 9 Мая.